Landkreis /Achternmeer Zuversicht und Tatendrang strahlten sie aus, die Vertreter von Landkreis, Gemeinden und EWE: Am Freitagvormittag setzten sie am Denkmalsweg in Achternmeer (Gemeinde Wardenburg) den ersten Spatenstich für die zweite Phase des Breitbandausbaus im Landkreis Oldenburg. Ziel ist, weiße Flecken sukzessive abzubauen und vor allem die unterversorgten Haushalte mit weniger als 30 Mbit/s ein mit Glasfaserkabeln schnelleres Internet von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu anbieten zu können.

„Am Ende profitieren in 52 Projektgebieten über 1200 Haushalte und 35 Schulen in öffentlicher Trägerschaft von diesem Projekt“, berichtete Projektleiter Daniel Böttcher von EWE Tel. Um die Wirtschaftlichkeitslücke seines Unternehmens von 9,8 Millionen Euro für den insgesamt 12 Mio. Euro teuren Ausbau des Glasfasernetzes schließen zu können, beteiligen sich Bund, Land und Kommunen an den Kosten. Der Bund allein übernimmt 50 Prozent, zwei Mio. Euro trägt das Land und die restlichen 2,9 Mio. Euro teilen sich der Landkreis und seine Mitgliedsgemeinden.

Landrat Carsten Harings räumte ein, dass der Breitbandausbau in Deutschland zwar ein schwieriges unterfangen sei, „es im Landkreis aber dennoch gut voran geht“. Das sei vor allem dem guten Miteinander aller Beteiligten zu verdanken, nicht zuletzt der EWE als verlässlichem Partner, dem Breitbrandkompetenzzentrum sowie dem Staatssekretär im niedersächsischen Wirtschaftsministerium, Stefan Muhle, der maßgeblich und zielführend zum Projekt beigetragen habe.

In den nächsten 72 Wochen werden unter der Federführung von EWE Netz 173 Kilometer an Tiefbauleistungen umgesetzt. Drei Vertragsfirmen (Post, kamü aus Bremen und Eilers aus Barßel) werden die Arbeiten ausführen.

„Da verschiedene Firmen beteiligt sind, kann es durchaus mal sein, dass die Arbeiten an einer Baustelle für einige Tage ruhen, bis die nächste Firma anrückt“, so der Hinweis von Hendrik Lüürs, Kommunalbetreuer bei EWE Netz, an die Bevölkerung. Sein Kollege Torsten Wüstenberg betonte, dass im Laufe der Zeit alle berechtigten Anlieger mit Unterversorgung von der EWE angeschrieben und zu einer Infoveranstaltung eingeladen werden. Für sie sind die Glasfaser-Hausanschlüsse kostenlos. Nähere Informationen und Beratungen zu den Anschlüssen im Landkreis Oldenburg erhalten Interessenten zudem in allen EWE-Shops, im Internet (www.ewe.de) oder unter Telefon 0441/8000 5555.