Arbeitsmarktstatistik Im Landkreis Oldenburg: Weniger Arbeitslose im März

Landkreis Im Landkreis Oldenburg ist die Arbeitslosenzahl im März im Vergleich zu Februar leicht gesunken. Die Agentur für Arbeit meldete am Dienstag eine Arbeitslosenquote von 3,0 Prozent. Im Februar waren es noch 3,1 Prozent, im März 2019 3,2 Prozent. Allerdings: Stichtag der Statistik ist aufgrund der Corona-Krise dieses Mal der 12. März. „Die Statistikdaten für den Monat März bilden das aktuelle Arbeitsmarkt-Geschehen der Corona-Krise noch nicht ab“, sagt Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven.

„Aufgrund der Erhebung der Daten in der Monatsmitte zeigen sie die Entwicklung bis zu dem Zeitpunkt, als die Pandemie aufgrund von Schul-, Geschäfts- und Praxisschließungen massiv in den Alltag und das Wirtschaftsleben eingriff“, so Müller. Die Zahl der Arbeitslosen sei bis zur Monatsmitte zurückgegangen, „unter anderem weil in den Außenberufen, so im Baugewerbe, verstärkt eingestellt wurde“, erklärt er.

Neben der gesetzlich definierten Arbeitslosenzahl wurden auch die Daten zur Unterbeschäftigung veröffentlicht. Dazu zählen abgesehen von den Arbeitslosen auch Personen, die nicht als arbeitslos gemeldet gelten, derzeit aber ohne Beschäftigung sind – beispielsweise Teilnehmer von Fortbildungen oder Integrationskursen oder Personen in sogenannten „Ein-Euro-Jobs“. Im März waren das auf den Landkreis Oldenburg bezogen 1364 Personen. Zusammen mit der Arbeitslosenzahl (2185) waren im März somit 3549 Männer und Frauen ohne Beschäftigung.

Im Bereich der Geschäftsstelle Wildeshausen ist die Zahl der Arbeitslosen bis zum 12. März ebenfalls gesunken – die Quote deckt sich mit den kreisweiten 3,0 Prozent. 937 Personen waren arbeitslos gemeldet, 61 weniger als noch im Februar.