Landkreis /Colnrade 272 Zentimeter: Mit diesem Wasserstand der Hunte ist in den vergangenen 30 Tagen am Stauwerk Colnrade ein Negativrekord gemessen worden. Zum Vergleich: Zuvor lag der niedrigste Wasserstand (gemessen zwischen 2007 und 2017) bei 276 Zentimetern. Die Regenschauer der vergangenen Tage änderten den kritischen Pegelstand kaum: Aktuell liegt der Messwert bei 274 Zentimetern.

Trockenschäden

„Die Niederschlagsmengen sind nicht ausreichend, um zu einer merklichen Veränderung der Wasserstände in der Hunte zu führen“, bestätigt Ira Zylka, Gewässerkoordinatorin bei der Hunte-Wasseracht, auf Nachfrage unserer Zeitung. Der mittlere Wasserstand, der zwischen 2007 und 2017 gemessen wurde und damit als „normal“ gilt, liegt bei 296 Zentimetern. Die Daten sind auf der Internetseite des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz einsehbar.

Hunte Thema im Ausschuss Die mittlere Hunte soll unter Naturschutz gestellt werden, um bestimmte Tiere und Pflanzen besser zu schützen. Dies würde sowohl den Landkreis Oldenburg als auch das Stadtgebiet Oldenburg betreffen. Die Federführung des Verfahrens liegt beim Landkreis. Mit Einschränkungen müssten Vereine, Angler, Jäger und Wassersportler rechnen. Vertreter hatten in der Vergangenheit Einwendungen erhoben. An diesem Donnerstag, 22. August, 17 Uhr, im Kulturzentrum PFL, wird das Thema im Ausschuss für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Oldenburg weiter behandelt.

Zylka weiß, welche Probleme ein niedriger Wasserstand mit sich bringt. „Sinkende Wasserstände in Fließgewässern gehen in der Regel mit sinkenden Grundwasserständen einher, so dass der Wasserbedarf für sämtliche Pflanzen in und an Gewässern sowie für Pflanzen in der Aue nicht gedeckt werden kann“, erklärt Zylka. Lang anhaltender Wasserstress führe zu Trockenschäden wie Sommerbruch und frühzeitigem Blattfall sowie vollständigem Absterben. „Das gilt sowohl für landwirtschaftliche Nutzpflanzen als auch für natürlich vorkommende Pflanzen in der freien Landschaft.“

Ebenso würden wassergebundene Lebensräume und die hier lebenden Tierarten unter dem Wassermangel leiden. „Das ist besonders gravierend für die Tierarten, die ihren gesamten Lebenszyklus im Wasser verbringen und damit zwingend auf einen minimalen Wasserstand angewiesen sind. Letztlich drängen sinkende Wasserstände die Tiere in immer kleiner werdende Rückzugsräume zurück. Das vollständige Trockenfallen von Gewässern führt dann zu letalen Schädigungen der gesamten Population.“

Zunächst würden jedoch Veränderungen des Temperaturhaushaltes und der Sauerstoffkonzentration auftreten: Diese würden zu überwiegend lebensbedrohlichen Beeinträchtigungen der im Wasser lebenden Fauna führen.

Wie stark beziehungsweise lange müsste es regnen, damit der Pegelstand deutlich steigt? „Darauf gibt es keine pauschale Antwort. Eine merkliche und dauerhafte Anhebung der Wasserstände hängt mit diversen Faktoren zusammen und ist unter anderem von den Grundwasserständen, dem Sättigungsgrad des Bodenwasserhaushaltes und so weiter abhängig“, sagt die Gewässerkoordinatorin.

Keine Ruder-Verbote

Und an welchen Stellen der Hunte ist der Pegelstand zurzeit besonders niedrig? „Es ergeben sich kleinräumige Wechsel der Wasserstände, was nicht zuletzt mit der Gewässerstruktur zusammenhängt“, erklärt Zylka. Bei den Nebengewässern der Hunte sei es in der Regel so, dass die Gewässer von der Quelle beziehungsweise ihrem Ursprung Richtung Mündung trockenfallen würden.

Übrigens: Aufgrund des Niedrigwassers ist in keinem Bereich – ausgenommen Naturschutzgebiete – das Rudern oder Paddeln verboten. In einem Fachausschuss der Stadt Oldenburg kommt das Thema „Mittlere Hunte“ an diesem Donnerstag wieder auf den Tisch: Wie berichtet, soll der Teil des Flusses unter Naturschutz gestellt werden – dies stößt Vereinen sauer auf (siehe Infobox).