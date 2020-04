Corona: Polizei kontrolliert vermehrt

Landkreis Seit sechs Wochen gelten aufgrund der Corona-Pandemie Beschränkungen im Alltag. „Ein langer Zeitraum, der den Wunsch nach sozialen Kontakten und einem normalen Alltagsleben verständlicherweise immer größer werden lässt“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.

Vor diesem Hintergrund schenken Carsten Harings, Landrat des Landkreises Oldenburg, Axel Jahnz, Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst, Thomas Brückmann, Landrat des Landkreises Wesermarsch, und Jörn Stilke, der Leiter der Polizeiinspektion, dem kommenden Maiwochenende besondere Aufmerksamkeit. Obwohl Brauchtumsveranstaltungen wie „Maibaumpflanzen“ und „Maifeiern“ verboten und abgesagt wurden, rechnen die Kommunen und die Polizei mit Fahrrad- und Bollerwagentouren. Zusätzlich würde gutes Wetter die Menschen nach draußen ziehen und möglicherweise dazu verleiten, sich mit Freunden und der Familie zu treffen. Vor allem beim Konsum von Alkohol bestehe die Gefahr, die vorgeschriebenen Abstandsregelungen und Hygienehinweise außer Acht zu lassen.

Mit Kontrollen rechnen

Aus diesem Grund haben sich die Polizei und die Kommunen auf bevorstehende Verstöße vorbereitet. Es werden deutlich mehr Polizisten auf den Straßen im Einsatz sein und in Zusammenarbeit mit den Kontrolleinheiten der Stadt Delmenhorst und der Landkreise Oldenburg und Wesermarsch die Einhaltung der Regelungen verstärkt überprüfen. In diesem Zusammenhang müssen die Bürger vor allem im öffentlichen Raum mit Kontrollen rechnen.

Fahrrad- und Bollerwagentouren sind zwar nicht pauschal verboten, jedoch können die Teilnehmer den vorgeschriebenen Mindestabstand zu anderen Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, nur mit großer Mühe einhalten. Aus diesem Grund wird von derartigen Touren dringend abgeraten. Sollten die Kontrolleinheiten derartige Zusammenkünfte feststellen, müssen die Teilnehmer bei Verstößen gegen die Regelungen mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Die Touren können dann außerdem aufgelöst werden.

Private Treffen auflösen

Bei gegebenem Anlass können die Beamten sogar Treffen und Feierlichkeiten auf privaten Grundstücken oder in Wohnungen auflösen. „Wir sind keine Spielverderber, sondern nehmen die Situation vor dem Hintergrund der nach wie vor geltenden Kontaktbeschränkungen weiterhin ernst“, betonen Harings, Jahnz, Brückmann und Stilke.

• Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Oldenburg beträgt aktuell 230 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2 (Stand Mittwoch, 12 Uhr). Von dieser Gesamtzahl gelten aktuell 203 Personen als genesen. Zehn Personen sind verstorben. Somit gibt es derzeit 17 bestätigte an Covid-19-Erkrankte im Landkreis Oldenburg – nicht zu verwechseln mit der Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie. 130 Personen befinden sich zur Zeit aktiv in häuslicher Isolation/Quarantäne. In diese 130 Personen sind die 17 Erkrankten eingerechnet.

Bei den aktuell 17 Erkrankten handelt es sich um Patienten aus den Gemeinden Dötlingen (1), Großenkneten (10), Hatten (2), Hude (1), Wardenburg (1) und der Stadt Wildeshausen (2). In der Gemeinde Ganderkesee sowie der Samtgemeinde Harpstedt gibt es derzeit keine Erkrankten.