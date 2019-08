Landkreis /Ganderkesee Die FDP-Kreistagsfraktion sorgt sich um die Zukunft der Trinkwasserversorgung im Landkreis Oldenburg. Die Liberalen verlangen deshalb Antworten vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV). Bei Landrat Carsten Harings hat die Kreistagsfraktion beantragt, zur nächsten Sitzung des Umweltausschusses einen OOWV-Mitarbeiter ins Kreishaus Wildeshausen einzuladen.

„Wir haben das zweite Jahr einen Sommer ohne große Niederschläge. Noch gibt es keine Versorgungsengpässe, aber welche Auswirkungen haben regenarme Sommer/Jahre auf die Trinkwasserversorgung der nächsten Jahre/Jahrzehnte für die Bevölkerung des Landkreises?“, fragt Fraktionsvorsitzende Marion Daniel. In einigen Regionen Niedersachsens sei aufgrund der Wasserknappheit bereits ein Verbot für das Rasensprengen, Autowaschen und Füllen von Planschbecken ausgesprochen worden.

Die FDP-Kreistagsfraktion hat im Vorjahr das Wasserwerk Großenkneten besucht, das auch die Wasserversorgung in der Gemeinde Ganderkesee sichert. Dort erfuhren die Politiker, wie die Trinkwassergewinnung , -aufbereitung und -verteilung technisch erfolgt. Dabei sei versichert worden, dass die Wasserversorgung sichergestellt ist. „Dennoch haben wir zwischenzeitlich weitere Fragen“, so Daniel.

Die Liberalen interessieren sich unter anderem für die Auslastung des Versorgungssystems in Spitzenzeiten. Von welchen Steigerungsraten des Trinkwasserbedarfs geht der OOWV aus, wenn es weitere niederschlagsarme Jahre gibt und die Landwirtschaft vermehrt Felder bewässern wird? Welche Wasserfördermengen sind vertretbar, ohne eine weitere Senkung des Grundwasserspiegels zu riskieren? Welche Mengen werden im Landkreis Oldenburg gefördert? Wie hat sich der Grundwasserstand in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entwickelt? Werden weitere Brunnen und Wasserwerke benötigt? Gibt es Alternativen in der Wassergewinnung und Wasseraufbereitung? Das alles will die FDP von dem Versorgungsunternehmen wissen.