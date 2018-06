Landkreis /Groß Ippener Ein eklatanter Fall eines Umweltfrevels ist der Unteren Abfallbehörde beim Landkreis Oldenburg aus Groß Ippener gemeldet worden. In einem schwer einsehbaren Bereich an einem Waldrand hatte ein aufmerksamer Bürger eine große Menge Altreifen entdeckt.

„Vom Umfang her sind dies mindestens sechs bis sieben Kubikmeter“, heißt es von der Behörde. „Da ein großer Anteil der Reifen größeren Durchmesser und Ackerschlepperprofil hat, gehen wir davon aus, dass die Reifen von einem landwirtschaftlichen Betrieb stammen, der vermutlich seinen Betrieb aufgegeben hat und die Reifen für die Abdeckung seiner Silohaufen nicht mehr benötigt“, so Dieter Hahn, Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft. „Dieses Verhalten können wir nicht begreifen, da auch über den Kreislandvolkverband kostengünstige Entsorgungsmöglichkeiten in der Vergangenheit angeboten wurden.“

Über sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung wäre der Landkreis Oldenburg sehr dankbar. Diese können gemeldet werden an: Hergen Stolle, Telefon 04431/854 43, oder per E-Mail unter hergen.stolle@oldenburg-kreis.de.