Landkreis Die Preise für Wohnbauland und Häuser im Landkreis Oldenburg sind im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Die 263 verkauften Bauplätze (2017: 232) waren um 13 Prozent teurer. Der Grund: Bauplätze in guten Lagen sind überproportional im Preis geklettert: Der mittlere Preis für einen solchen Bauplatz stieg um 50 Prozent und lag bei 100 800 Euro. Die Teuerungsrate lässt sich an diesem Vergleich ablesen: Waren die verkauften Grundstücke 2017 im Schnitt noch 850 Quadratmeter groß und kosteten 79 Euro pro Quadratmeter, betrug die Größe im Vorjahr nur noch 775 Quadratmeter bei einem Quadratmeterpreis von 130 Euro. Das berichtete am Mittwoch der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte (GAG) Oldenburg-Cloppenburg, Holger Seifert. Gemeinsam mit seinen Kollegen Rolf Rösler und Christine Stubbemann erläuterte er in Wildeshausen die Entwicklungen auf dem Grundstücksmarkt.

Zwölf Prozent mehr

Danach kosteten Ein- und Zweifamilienhäuser durchschnittlich 240 000 Euro und damit zwölf Prozent mehr als 2017. Ähnlich bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften, für die im Vorjahr im Schnitt 190 000 Euro zu berappen waren (+13 %). Ebenfalls um 13 Prozent in die Höhe gingen die Preise für Eigentumswohnungen. Neue kosteten im Schnitt 2650 Euro pro Quadratmeter, gebrauchte 1500 Euro. „Eigentumswohnungen werden immer stärker nachgefragt“, so Seifert. „Sie sind als Geldanlage begehrt und werden vermietet.“ Wurden 2016 im Landkreis 301 Eigentumswohnungen verkauft, waren es 2017 390, im Vorjahr 341.

Mietpreise Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat 2018 auch die Mietpreise im Landkreis Oldenburg unter die Lupe genommen. Die Kaltmiete von Wohnungen in Zwei- oder Mehrfamilienhäusern bei einer Wohnfläche von 75 Quadratmetern und dem Baujahr 1990 lag zwischen 4,90 Euro pro Quadratmeter in Harpstedt und 5,80 Euro in Wildeshausen; Ganderkesee, Hatten, Wardenburg und Hude bei 5,70 Euro. Die Einfamilienhausmieten (circa 110 Quadratmeter) lagen im Mittel bei 5,20 Euro kalt (Baujahr 1985 bis 1999) und 5,60 Euro (Baujahr ab 2000). Die gewerblichen Mieten des GAG basieren auf einer Umfrage von 2011. Seither wurden im Landkreis 19 gewerbliche Mieten registriert. Demnach kostet in der Westerstraße und westlichen Huntestraße in Wildeshausen der Quadratmeter im Durchschnitt elf Euro, in der östlichen Huntestraße 6,60 Euro, am Westertor und in der Heemstraße zwischen vier und elf Euro. Ab etwa Ende Februar fließen die neuen Daten in den (gebührenpflichtigen) Immobilienkalkulator des GAG ein: www.gag.niedersachsen.de.

Beim Bauland lag der mittlere Preis in der Gemeinde Ganderkesee bei 160 Euro€ pro Quadratmeter (2017: 135 Euro€/m²). In Großenkneten kostete ein Bauplatz 64 Euro€/m² (2017: 69 €Euro/m²). Auch als teure Gemeinde erweist sich Wardenburg, das aufgrund der Nähe zu Oldenburg mit Preisen im Mittel von 140 Euro€/m² aufwartet (2017: 140 Euro€/m²). „In Spitzenlagen am Kanal werden 220 Euro pro Quadratmeter gezahlt“, so Rösler. In Wildeshausen sind im vergangenen Jahr für einen Bauplatz mittlerer Größe von 660 Quadratmetern im Mittel 130 Euro pro Quadratmeter gezahlt worden (2017: 105 €Euro/m² bei 860 m²).

Familien weichen aus

Laut Seifert würden Familien zunehmend auf Reihenhäuser und Doppelhaushälften ausweichen, weil sie sich keine Einfamilienhäuser mehr leisten könnten. Selbst die niedrigen Zinsen hätten die hohen Baupreise nicht ausgleichen können.

Bei den Reihenhäusern und Doppelhaushälften liegt die Anzahl der Kaufverträge mit 93 über dem Niveau von 2017 (86). Der mittlere Kaufpreis ist von 175 000 Euro (2017) auf 198 000 Euro (2018) gestiegen.

„Das Preisniveau wird durch die Erreichbarkeit geprägt“, erklärte Rösler. „Eine Immobilie in Kirchhatten ist immer günstiger als in Sandkrug. Sandkrug ist wegen des Bahnanschlusses begehrter.“ Viele Bürger, die sich die Stadt Oldenburg nicht mehr leisten könnten, würden in die Umlandgemeinden auch im Landkreis Oldenburg ziehen.