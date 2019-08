Landkreis /Kirchhatten Wer an diesem Abend des Kreislandfrauenverbands Oldenburg teilnimmt, darf sich gleich auf sechs „Dates“ freuen. Statt romantischer Musik und Kerzenschein geht es allerdings um ein Treffen unter ganz anderen Vorzeichen. Es ist ein Frage- und Antwortspiel zwischen Bürgerinnen und Politiker/innen aus Bundes- und Landestag. „Speed-Dating“ nennt sich dieses Format, zu dem die Kreislandfrauen am Donnerstag, 19. September, 19 Uhr, zum zweiten Mal in das Gasthaus „Zum Deutschen Haus“ in Kirchhatten bitten.

Die Idee dazu ist schon vor zwei Jahren entstanden. Damals waren vor der Bundestagswahl die sechs Kandidaten eingeladen worden, sich für eine begrenzte Zeit jeweils an einem Tisch den Fragen von sieben Landfrauen zu stellen. Danach wurde dann gewechselt und zwar so oft, bis alle Tischrunden mit allen Politikern gesprochen haben. Schon 2017 kam die Idee auf, dieses Politik-Spiel im Schnelldurchlauf und im direkten Kontakt zu wiederholen. Diese Art der Kommunikation: Das war auch für die Politiker offenkundig eine lohnende Erfahrung.

Unter der Devise „Landfrauen wollen’s wissen und zeigen Flagge“ nahm die Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes, Heide Behrens, Kontakt auf zu den aktuellen Abgeordneten aus der Region im Bundestag und Landtag. Tatsächlich hat sie von allen eine Zusage für den 19. September erhalten. Das spreche auch für das Interesse der Politiker an diesem Format, waren sich die Teilnehmerinnen des Vorbereitungstreffen am Donnerstag einig. Aus dem Bundestag sind Astrid Grotelüschen (CDU), Susanne Mittag (SPD) und Christian Dürr (FDP) dabei (wie schon 2017), aus dem Landtag erstmals Karl-Heinz Bley (CDU), Axel Brammer (SPD) und Harm Rykena (AfD). Wer Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen und der Linken auf der Liste vermisst: Aus dem Landkreis Oldenburg haben sie keinen Vertreter in den beiden Parlamenten, erläuterte Heide Behrens.

Unter der Devise „Ausgefragt? Nachgehakt!“ wird es an den sechs Tischen zur Sache gehen. Dabei sind diesmal für jeden Tisch Themenschwerpunkte bestimmt worden, die den Landfrauen besonders unter den Nägeln brennen. Es sind medizinische Versorgung/Pflege, Fachkräftemangel, Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland, Bildungspolitik, Soziale (Un-)Gerechtigkeit, Klima/ Energie/Umwelt. In alle Bereiche spielt die Digitalisierung hinein, war der Tenor, dass dieses Querschnittsthema natürlich auch angesprochen werden solle.

Noch können sich interessierte Frauen ihren Platz an einem der Tische sichern. Anmeldungen sind noch bis zum 15. September bei Heide Behrens, Telefon 04431/7484128, möglich oder auch per mail an margret.emke@lwk-niedersachsen.de.

Die Teilnahme ist gratis. Die Versammlung wird von der Ländlichen Erwachsenenbildung Niedersachsen gefördert. Sie ist auch Teil der Aktion „Landfrauen zeigen Flagge“ des Deutschen Landfrauenverbandes. wie Heide Behrens sagte. Moderiert wird das Speed-Dating vom Autor dieser Zeilen, Ulrich Suttka.