Müllplätze öffnen wieder

Landkreis Die Entsorgungsanlagen im Landkreis Oldenburg werden nach und nach wieder geöffnet. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Den Start machen am Dienstag, 14. April, die Müllumschlagstation in Neerstedt und die Grünabfall-Sammelstelle der Firma [k]nord in Ganderkesee. Die Wertstoffhöfe in Wardenburg, Wildeshausen und Hude werden voraussichtlich am Dienstag, 28. April, wieder öffnen. Über die Öffnung der drei Grünabfall-Sammelstellen in Großenkneten, Hatten und Harpstedt wird danach entschieden.

Die Kreisverwaltung bittet darum, dass möglichst nicht alle Bürger in den ersten Tagen die Anlagen anfahren, da es schnell zu großen Schwierigkeiten kommen kann. Abfälle sollen nur dann entsorgt werden, wenn es dringend notwendig ist.

Darüber hinaus sind besondere Verhaltensregeln zu beachten:

• Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.

• Es wird nur eine begrenzte Anzahl Kunden eingelassen.

• Es werden nur Anlieferungen aus dem Landkreis Oldenburg zugelassen. Sollte jemand kein Kennzeichen aus dem Landkreis Oldenburg haben, kann er sich per Ausweis legitimieren.

• Im Fahrzeug dürfen sich nicht mehr als zwei Personen befinden.

• Die Gebühr ist abgezählt zu begleichen.

• Der Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen ist einzuhalten.

In Neerstedt wird die Entsorgung aller üblichen Abfälle in vollem Umfang möglich sein, so die Kreisverwaltung. Am Standort Ganderkesee wird zunächst nur Grünabfall angenommen. Durch die besonderen Maßnahmen sei insgesamt mit deutlich längeren Wartezeiten zu rechnen.