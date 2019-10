Landkreis Oldenburg In unserer Gegend kommen fünf Laubsängerarten vor: Fitis, Zilpzalp, Waldlaubsänger, Winter- und Sommergoldhähnchen. Alle genannten Arten sind schwierig zu beobachten, weil sie fast nur in den oberen Baumregionen vorkommen.

Die Goldhähnchen sind in den Baumkronen von Nadelbäumen zu finden, die anderen Laubsänger an exponierten Stellen von hohen Bäumen. Der Waldlaubsänger ist eher in Buchenwäldern zu finden, ruft: „ipp sipp sipp­sippsipp srrrrrrrr“ oder in einer schneller werdenden Reihe „düh“. Einen guten Zentimeter kleiner sind seine beiden „Kollegen“: Zilpzalp und Fitis.

Der Autor: Der ehemalige Lehrer für Biologie am Gymnasium in Ahlhorn und Kreisnaturschutzbeauftragte Max Hunger berichtet in der NWZ-Serie „Wer piept denn da?" über heimische Vogelarten. Die Tiere hat der Autor selbst fotografiert. In diesem Teil geht es um Laubsänger. Der 65-jährige Jäger ist Hobby-Ornithologe und beschäftigt sich nach eigenen Angaben seit früher Jugend mit heimischen Vogelarten.

Wenn sie im Frühjahr aus ihren Winterquartieren zurückkommen, beginnen sie mit der Eroberung ihrer Bruthabitate durch Gesang. Im März ruft der Eine unentwegt seinen Namen „zilpzalp, zilpzalp“, was ihm auch den Beinamen „Geldzähler“ einbrachte, oder Weidenlaubsänger, was aber irreführend ist, da er nicht hauptsächlich auf der Baumart „Weide“ zu finden ist.

Der Fitis ist bekannt durch seine weiche, wohltönende und langsam abfallende Tonreihe, die allerdings nur im Frühjahr zu hören ist. Kurz vor dem Vogelzug ist ein zweisilbiges „huid“ für den Fitis kennzeichnend, der Zilpzalp schafft es nur einsilbig. Um die beiden grünlich-grau gefärbten Laubsänger in dieser Jahreszeit sicher zu unterscheiden, müsste man die Farbe der Beine erkennen. Zilpzalpe haben dunkel bis schwarz gefärbte Beine, Fitisse hellbraune. Der Zilpzalp baut sein Kugelnest mit seitlichem Eingang auf dem Boden in hohes Gras oder niedrigem Gezweig. Das Weibchen legt dort vier bis sieben weiße, braun gefleckte Eier ab, die 13 bis 15 Tage bebrütet werden. Nach dem Schlupf werden sie als Nesthocker noch 14 Tage von den Elterntieren versorgt.

Wie bei allen Bodenbrütern wird das Nest nie direkt angeflogen, sondern immer erst eine Stelle unweit des Nestes, um so mögliche Prädatoren (Fressfeinde) abzulenken.

Im Gegensatz zum Waldlaubsänger, der den Winter in den Wäldern Westafrikas verbringt, ist der Zilpzalp ein Teilzieher. Das bedeutet, er zieht zur kalten Jahreszeit in den Mittelmeerraum beziehungsweise ins nördliche Afrika.

Der Fitis baut ebenfalls ein kugelförmiges Nest am Boden oder in geringer Höhe. Das Weibchen legt Ende April vier bis acht weiße, rötlich gesprenkelte Eier, die zwölf bis 14 Tage bebrütet werden. Circa zwei Wochen später sind die Jungen flügge. Ihre Hauptnahrung besteht aus Insekten. Sie turnen viel im Gezweig umher, immer auf der Suche nach Fressbarem. Sie verschmähen auch Früchte und Beeren nicht. Sein Winterquartier findet der Fitis in Afrika, muss dazu Mittelmeer und Sahara überqueren.