Landkreis Oldenburg Waldohreulen kommen im Oldenburger Land relativ häufig vor. Es sind mittelgroße (circa 36 Zentimeter), bräunlich gefärbte dämmerungs- beziehungsweise nachtaktive Vögel, die in offenem Gelände jagen. Im Gegensatz zur bodenbrütenden Sumpfohreule übernimmt sie gern verlassene Nester anderer Vögel (zum Beispiel Rabenkrähen), sie ist kein Höhlenbrüter.

Der Name der Eule ist etwas irreführend: Sie leben am Wald oder im Randbereich von Ortschaften, wenn interessante Jagdreviere vorhanden sind, die Federbüschel auf dem Kopf dienen jedoch nicht dem Hören. Mittel- beziehungsweise Innenohr befinden sich rechts und links in Höhe der Augen. Außenohren sind nicht vorhanden, wären aus aerodynamischer Sicht eher hinderlich beim Fliegen. Das Fehlen der Ohrmuschel wird durch eine sehr große Beweglichkeit des Kopfes kompensiert.

Jede Nacht sind die Elterntiere bis zu sechs Stunden auf Futtersuche. Zum Teil hocken sie auf einer Ansitzwarte, bis sich eine Maus durch Fiepen oder Rascheln verrät, oder sie bleiben beim Patrouillieren im Flug stehen, rütteln einen Moment, fliegen weiter oder packen die Beute.

Die jungen Waldohreulen verlassen drei Wochen nach dem Schlüpfen das Nest, obwohl sie noch nicht flügge sind. Sie krabbeln mithilfe von Flügeln, Schnabel und Krallen durch die Baumkronen. Bis zur elften Woche lassen sie sich von den Eltern füttern. In guten Mäusejahren wie 2019 haben die Elterntiere kein Problem, ausreichend Nahrung für vier bis sechs Junge heranzuschaffen. Tagsüber sitzt die gesamte Familie dösend in alten Kiefern oder anderen (Laub-)Bäumen. Sollten nur wenige Waldohreulen in dichtem Laubwerk eines Baumes auszumachen sein, so sitzt der Rest der Familie in nahe gelegenen Bäumen und wartet, bis es dunkel wird.

Zur Dämmerung wird der Bettellaut der „Ästlinge“ unüberhörbar („chie“), dann müssen die Elterntiere auf die Jagd nach Mäusen gehen. Waldohreulen sind zudem keine Zugvögel, die Jungen siedeln sich zwischen 50 und 100 Kilometer von ihrem Geburtsort an.