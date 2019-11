Landkreis Stare (lat. Sturnus vulgaris) sind gesellig lebende Vögel mittlerer Größe mit kräftigen, roten Beinen, die sich gern laufend auf dem Erdboden fortbewegen. Im Schnee beziehungsweise Sand lassen sich ihre Trittsiegel (Fußabdrücke) deutlich von den ebenfalls dunkel gefärbten Amseln unterscheiden: Amseln hüpfen beidbeinig, ihre Fußabdrücke verlaufen daher parallel, Stare schreiten, ihre Fußabdrücke sind immer links/rechts versetzt.

Im Frühjahr kehrt der Star aus seinem Winterquartier aus Nordafrika zurück, einige überdauern die kalte Jahreszeit am nördlichen Mittelmeer. Er fällt durch schwarzes, metallisch glänzendes Brutgefieder auf und zeigt an Oberseite und Bauch weiße Flecken. Den Rest des Jahres zeigen beide Geschlechter am ganzen Körper diese kräftige weiße Fleckung. Sie bewohnen offene Wälder und Felder, Parks und Gärten, brüten in Baumhöhlen, unter Dächern und nehmen gerne Nistkästen an.

Stimmen imitieren

Um das Weibchen anzulocken, singt das Männchen von verschiedenen Positionen: vom Boden aus, von einer Mauer oder auf dem Dachfirst trägt er seine Strophen vor. Dabei ist er ein wahrer Stimmenimitator, der gerne Laute anderer Vogelarten in sein Repertoire mit aufnimmt. Während des Gesangs spreizt er seine Flügel. Nach erfolgreicher Paarung Ende März/Anfang April legt das Weibchen, das sich farblich nicht wesentlich von ihrem Partner unterscheidet, drei bis acht grünlich-blaue Eier, die von beiden Partnern zwölf Tage abwechselnd bebrütet werden.

Der Star ist ein Allesfresser: Gerne vertilgt er Würmer und Insekten, aber auch Früchte und Samen stehen auf seinem Speisezettel. Nach zwölf bis 21 Tagen sind die Jungen flügge und folgen ihren Eltern bei der Nahrungssuche. Vielerorts sieht man die Altvögel im Rasen nach Würmern und Maden suchen, die Jungvögel laufen nebenher und betteln ständig nach Futter (siehe Bild). In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass viele Nistkästen für Stare gerade in der Nähe von großen Rasenflächen (Sportplätze, Golfcourts) nützlich sind. Der Star brütet gerne in Kolonien und ist ein biologischer Schädlingsbekämpfer: Er vertilgt unter anderem Gartenlaubkäferlarven, die großflächig rasenfreie Zonen schaffen, indem sie die Wurzeln abfressen, damit den Wasser- und Nährstofftransport unterbinden und die Pflanze somit binnen weniger Stunden stirbt. Der Star zieht auch gerne eine zweite Brut auf.

Bevor sie jedoch Richtung Süden starten, sammeln sie sich Ende des Sommers in großen Schwärmen. Faszinierend sind die Schauflüge, wo sie zu Tausenden im selben Moment die Richtung wechseln.

Offene Fragen

Dazu gibt es unter „Vogelschwärme“ einige wunderbare Aufnahmen im Internet. Unvergessen sind auch die Fernsehbilder von Flügen der Starschwärme in Rom. Da stellt sich die Frage, wie die Vögel es schaffen, dass Tausende ihrer Artgenossen plötzlich die Richtung wechseln. Und: Wer gibt das Kommando? Fragen über Fragen.