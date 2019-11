Landkreis Viele Schwalbenarten sind in hiesigen Gefilden heimisch: Die Rauchschwalbe (lat. Hirunda rustica) etwa ist fast überall in Europa (außer Island) und in Asien (außer Tundra) verbreitet. „Rustica“ bedeutet „bäuerlich“ und rührt vermutlich daher, dass sie ihr Nest (Halbschale) früher auf der Diele von Bauernhöfen an der Feuerstelle gebaut hat.

Sie ernährt sich ausschließlich von Fluginsekten, die es in den alten landwirtschaftlichen Betrieben reichlich gab. Heutzutage wird es immer schwieriger, solche Nistmöglichkeiten zu finden, weil aus seuchenhygienischen Gründen die Stallungen hermetisch abgeriegelt sind.

Die Rauchschwalbe ist kenntlich an der rotbraunen Stirn und Kehle. Die erwachsenen Vögel haben lange seitliche Schwanzfedern. Sie kommen im April aus ihrem afrikanischen Winterquartier und benutzen gern ihre alten Nester, in die das Weibchen vier bis fünf rot gefleckte, weiße Eier legt. Das Männchen bebrütet diese 11 bis 19 Tage lang. Die geschlüpften Jungen sind Nesthocker und können erst nach 18 bis 23 Tagen fliegen. Rauchschwalben bringen zwei bis drei Gelege im Jahr hervor.

Die Mehlschwalbe (lat. Delichon urbica) ist vorwiegend in Dörfern und Städten anzutreffen, worauf der lat. Name „urbica“ („städtisch“) hinweist. Sie hält sich gerne in Wassernähe auf, denn sie baut ein halbkugelförmiges Nest aus Schlamm oder Lehm mit einem Flugloch am oberen Rand. Das Nest bringt sie an Gebäudegesimsen, unter Toreinfahrten oder Brücken an. Um die Exkremente aufzufangen, empfiehlt es sich, ein 20 Zentimeter breites Brett 40 Zentimeter unterhalb des Nestes anzubringen.

Das Weibchen legt Anfang Mai drei bis fünf weiße, bisweilen rosa gefleckte Eier in das Nest, die abwechselnd von beiden Partnern 14 bis 16 Tage bebrütet werden. Der Nachwuchs ist nach etwa 22 Tagen flügge. Für die Nahrungssuche haben sie den Luftraum aufgeteilt: Über ihnen jagen Mauersegler, unter ihnen die Rauchschwalben.

Die Uferschwalbe (lat. Riparia riparia) ist die kleinste hier beheimatete Schwalbenart. Sie ist zu erkennen an einer weißen Unterseite und einem braunen Brustband. Beim Brüten bevorzugt sie die Gesellschaft anderer Uferschwalben und gräbt eine Röhre in steile, sandige Uferbänke, gerne auch in Sand- und Kiesgruben, wie zum Beispiel in Haschenbrok oder Bissel. Ende April legt sie vier bis sechs weiße Eier in die Nestkammer am Ende der bis zu einem Meter langen Röhre. Beide Partner brüten abwechselnd. Nach 14 bis 15 Tagen schlüpfen die Jungen. Ihre Eltern füttern sie mit Fluginsekten. Nach etwa 22 Tagen sind die Nesthocker flügge.

Wer Schwalben helfen möchte, kann Halbschalen im Fachhandel kaufen. Man sollte die Nester dort anbringen, wo schon Schwalben vorkommen, und die Kotbrettchen nicht zu dicht unter dem Nest befestigen. Und noch ein Tipp: Wenn neue, weiße Halbschalen mit schwarzer Erde abgerieben werden, soll das die Schwalben eher dazu animieren, die Behausung anzunehmen.

• Max Hungerist aktiver Jäger, Kreisnaturschutzbeauftragter und Hobby-Ornithologe aus der Gemeinde Großenkneten. Er beschäftigt sich seit früher Jugend mit den heimischen Vogelarten.