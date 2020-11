Landwirte fordern mehr Geld für Milch und Fleisch

Auch im Landkreis Oldenburg und umzu waren am Donnerstag Landwirte unterwegs, um vor den Zentralen regionaler Fleisch- und Milchverarbeiter für höhere Preise zu demonstrieren. Unter dem Motto „Schluss mit lustig“ fordern die Bauern mindestens 15 Cent mehr pro Liter Milch, 50 Cent mehr pro Kilo Schweinefleisch und einen Euro mehr pro Kilo Rindfleisch. In der Gruppe von zeitweise knapp 100 Treckern, mit denen die Landwirte Betriebe abfuhren, waren auch Ganderkeseer dabei. „Wir haben uns morgens mit rund 20 Schleppern in Steinkimmen getroffen“, sagte Heino Stöver aus Bergedorf. Von dort aus ging es unter anderem zur Firma Goldschmaus in Garrel und zu Geestland in Wildeshausen. Seitens der Unternehmen gab es durchaus Zuspruch für die Forderungen. „Ihr habt mich auf eurer Seite“, sagte Peter Wesjohann, Geschäftsführer von PHW in Rechterfeld (Teil der Wiesenhof-Gruppe). Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Gastronomie die Fleischpreise drücke. Auch für landwirtschaftliche Corona-Hilfen sprach er sich aus. Die Landwirte kündigten weitere Protest- und Infoaktionen an.BILD:

