Leuchtendes Blütenmeer mit geschützter Königskerze

Die große Fläche der Firma „3-S-Pharma" an der Königsberger Straße (Ecke Danziger Straße/Delmenhorster Landstraße) in Harpstedt zeigt sich derzeit in einem leuchtenden Blütenmeer. Nach einem eher schwierigen Start im vergangenen, trockenen Jahr haben die jüngsten Regenfälle dazu geführt, dass auf der Fläche nun eine Vielzahl von Pflanzen, darunter die geschützten Königskerzen, gekeimt haben – ohne dass im Jahr 2020 nachgesät werden musste. Die Bearbeitung der Fläche hatte seinerzeit Wolfgang Jerebic (kleines Bild) von der Harpstedter Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) unter Mithilfe von Harpstedter Landwirten durchgeführt. Jetzt können sich zahllose Insekten daran erfreuen. Der Nabu hat in Bezug auf die Blühfläche zwei große Bitten an die Bürger, sagt Irmtraud Keppler von der Ortsgruppe: „Mit Freude anschauen, aber bitte keine Sträuße pflücken! Und fahren Sie bitte sehr vorsichtig, da die Fläche regelmäßig von Rehwild besucht wird und daher mit Wildwechsel gerechnet werden muss."