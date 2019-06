Littel Gefühlt war am Sonntag die ganze Region in Littel versammelt: die Fahrradwege voll mit Radfahrern, sämtliche Parkplätze im Ort mit Autos aus der gesamten Region belegt, der Platz vor und um die Bezugsgenossenschaft „gepflastert“ mit Fahrrädern. Warum? Es war die Sommerfrische in Littel!

Das fünfte Jahr in Folge schon veranstaltete der Gasthof Dahms diesen Kunst- und Handwerkermarkt der besonderen Art, bei dem dieses Jahr 25 ausgewählte Kunsthandwerker ihre liebevoll genähten, geschreinerten oder gepressten Objekte verkauften. Zu bestaunen gab es ganz unterschiedliche Dinge – von genähten Armlehnenpolstern für Gartenstühle über handgefertigte Kugelschreiber und Kreisel bis hin zu Wein, Honig, veganem Leder und Kochbücher. Über Essen und die angebotenen Waren hinaus hatte der Markt aber noch mehr zu bieten: So gab es Kutschfahrten durch Littel, die musikalische Untermalung durch das Wardenburger Bläserensemble und die Jagdhornbläser Barneführer Holz, sowie jede Menge Spielmöglichkeiten für Groß und Klein.

„Uns gefällt vor allem das Ambiente in diesem Garten hier. Es ist überschaubar, obwohl so viele Leute hier sind, und man kann persönlich mit den Verkäufern reden. Da lässt man auch gerne mal ’nen Euro hier“, stellte Christa Bartsch fest, die zusammen mit ihrem Mann und Freunden aus Neerstedt den Weg von Oldenburg nach Littel angetreten war. Für Bier und Bratwurst sei ebenso gesorgt, und „was zu schnacken“ gebe es ja immer, fügte die Gemeinschaft hinzu.

Das Ambiente schien, neben den angebotenen Gütern aller Art, tatsächlich ein großer Anziehungspunkt zu sein. Der Markt erstreckte sich über den parkähnlichen Garten des Gasthofes bis hinein in den historischen Saal. Besucher machten es sich auf dem Rasen gemütlich oder nutzten eine der vielen Sitzgelegenheiten, um den hausgemachten Blechkuchen zu genießen.

Ganz besonders gestaunt werden konnte am Stand von Imkerin Silke Asche aus Oldenburg-Osternburg, die eine ganz besonders raffinierte Alternative zu herkömmlicher Frischhaltefolie parat hatte. „Die Idee kam aus der Universität Oldenburg. Da kamen eines Tages Leute zu mir und wollten Wachs kaufen, um daraus diese Wachstücher zu machen.“ Anfangs sei sie skeptisch gewesen, aber nachdem die Käufer immer wieder kamen und sie dann in einem Imkerei-Fachmagazin ein Rezept für konservierende Wachstücher gesehen habe, habe sie es einfach ausprobiert – mit Erfolg. „Ich benutze die mittlerweile vor allem für Brot und Käse. Die Tücher sind wiederverwendbar und halten bis zu einem Jahr.“

Eine ähnlich interessante Geschichte verbirgt sich hinter den Oliven-Produkten von Jutta Koch aus Hechthausen. 30 Jahre hat sie mit ihrem Mann in Griechenland gelebt und Oliven angebaut, bis sie dann gemeinsam vor ein paar Jahren nach Norddeutschland gezogen sind.

Viele Besucher zeigten sich so begeistert, dass sie auch im kommenden Jahr wieder zur Sommerfrische nach Littel kommen wollten.