Normalerweise doppelte Menge angepflanzt

Lohmühle Rosig sieht es für die Kohltour-Saison zurzeit nicht aus. Doch nicht nur Gastronomiebetriebe müssen sich wegen der Corona-Pandemie umstellen. Familie Helms betreibt in Lohmühle einen Hofladen, in dem sie nach dem ersten Frost auch ihren selbst angebauten Grünkohl verkaufen. Auch sie haben sich an die neune Situation angepasst.

„Wir pflanzen den Grünkohl eigentlich nur noch für unseren Hofladen an. Die Gastronomien erhalten ihre Ware von Lieferanten. Dennoch haben auch wir wegen Corona weniger Grünkohl gepflanzt als gewöhnlich“, sagt Patrick Helms. In Zahlen: 150 Grünkohlpflanzen haben die Hofladenbetreiber Ende Juni und Anfang Juli dieses Jahres angebaut. In den Jahren davor sei es die doppelte Menge gewesen, so Patrick Helms.

Sorgen mache er sich dennoch nicht, da der Hofladen nicht nur auf den Grünkohlverkauf angewiesen ist. „Wir verkaufen auch weiterhin ganz normal unsere Waren, wie unter anderem Rosenkohl, Eier oder Steckrüben“, sagt er.

