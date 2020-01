Munderloh /Altmoorhausen Die Erweiterung des Gewerbegebietes in Munderloh, nördlich der A 28, beschäftigt seit längerem die Ratsgremien in Hatten. Fest steht, dass eine künftige Gewerbeansiedlung näher an das bestehende Gewerbegebiet Altmoorhausen (Gemeinde Hude) und den dortigen Standort der Büfa Chemikalien heranrückt. Für die SPD-Fraktion war das ein Grund, sich genauer über das 2011 am Standort Altmoorhausen in Betrieb genommene Werk zu informieren, teilt Fraktionsvorsitzender Uwe Hollmann mit. Geführt wurden die Gäste vom Betriebsleiter Hermann Többen.

Der Lagerabsatz am Standort Altmoorhausen hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Von gut 26 000 Tonnen im Jahr 2010 hat sich die Menge auf knapp 44 000 Tonnen (Stand 2018) vergrößert. Das Unternehmen hat deshalb Ende 2018 mit einem Erweiterungsbau begonnen. Auf einem 16 000 Quadratmeter großen Grundstück entstanden u.a. eine neue Lagerhalle sowie Büro- und Nebenflächen. Die Investitionen belaufen sich insgesamt auf 14 Millionen Euro. Ein automatisiertes, neues Hochregallager soll kürzere Wege und damit mehr Effizienz bei der Lagerung der Großgebinde ermöglichen.

Das Unternehmen betreibe im Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten „einen Sicherheitsaufwand ohne Ende“ schildert Hollmann seinen Eindruck nach der Besichtigung. Positiv hervorzuheben sei auch die enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Altmoorhausen. Seine Fraktion werde deshalb künftig im Falle eines Falles einer Flächenerweiterung der Büfa auch auf Hatter Gebiet zustimmen. Hollmann bedankte sich ausdrücklich bei Betriebsleiter Helmut Többen für die informative Führung.

Jede Erweiterung am Büfa-Standort wirkt sich wegen des gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsabstands (500 Meter) auch auf Hatter Gebiet aus. Wegen der Nähe zu dem Chemikalienbetrieb ist die gewerbliche Nutzung auf Hatter Gebiet bereits eingeschränkt. So sind zum Beispiel Betriebe mit viel Publikumsverkehr – z. B. ein Fastfood-Restaurant – nicht genehmigungsfähig.

Für die Gemeinde Hatten brächte eine Büfa-Erweiterung auf ihr Gebiet aber auch finanzielle Vorteile. Gewerbesteuereinnahmen würden in einem solchen Fall zerlegt und zwischen den Gemeinden Hatten und Hude geteilt, so die Verwaltung in ihrer Stellungnahme in einem Fachausschuss.