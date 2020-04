Gülletechnik: Hier stinkt es nicht mehr zum Himmel

Munderloh Anfang dieser Woche: Auf den Feldern des Landwirts Harm-Dirk Biebert in Munderloh ist gerade Gülle ausgebracht worden. Zu riechen ist davon so gut wie nichts. Der Grund: Biebert setzt seit mittlerweile sechs Jahren auf das sogenannte Strip-Till-Verfahren. Dieses Verfahren hat seinen Ursprung in Trockengebieten der USA. Die Idee zur Kombination mit der Gülle stammt aus Weser-Ems. Die Gülle wird einfach während der Bodenbearbeitung im Erdreich abgelegt. „Fachleute sprechen von einer Gülle-unter-Fuß-Düngung“, sagt der Munderloher.

Vorteil ist aber nicht nur die geringe Geruchsbelastung für die Menschen. Gerade die Pflanzen profitieren von der Technik, die auf hochpräzise Steuerung durch GPS-Signale setzt. Noch viel genauer als die Daten, die Autofahrer zum Navigieren erhalten.

Ein zusätzlich eingesetzter Nitrifikationsinhibitor sorgt dafür, dass sich die Umwandlung von Ammoniumstickstoff zu Nitratstickstoff im Boden verlangsamt. Das, so Biebert, nütze den Pflanzen und schütze gleichzeitig das Grundwasser.

Säen nach GPS-Signal

Am Wochenende kommt das nächste Lohnunternehmen und wird Mais ansäen. Die satellitengestützte Navigation macht es möglich, dass die Saat direkt auf die Tage zuvor gelegte Düngespur gelegt wird. Biebert muss für das dafür notwendige Echtzeitkorrektursignal zahlen, wie auch für die Dienstleistung durch einen Lohnunternehmer aus Syke, der die Strip-Till-Maschine einsetzt. Dass es sich dennoch lohnt, liegt an der Effizienzsteigerung. „Je weniger Ammoniakgas zu riechen ist, desto mehr Stickstoff bleibt als Dünger in der Erde und bringt die Chance auf bessere Erträge“, erklärt der Landwirt. Dadurch reduziere sich auch der Bedarf an zusätzlichem Mineraldünger. Die Messlatte der neuen Düngeverordnung mache diesen Aufwand einerseits fast unumgänglich, aber: „Es lohnt sich auch.“

Positiver Nebeneffekt ist der geringere Wasserverbrauch. Dadurch, dass nur 30 bis 40 Prozent der Ackerflächen umbrochen werde, seien die Verdunstungsverluste viel geringer. 2019 hat dem Munderloher Landwirt das nach eigenen Angaben die Erträge gerettet. „Wir hatten die entscheidende Woche länger Feuchtigkeit im Boden.“

Seit September 2019 besucht die FDP-Hatten getreu dem Motto „Hören was ist – machen was geht“ landwirtschaftliche Betriebe in der Gemeinde, um sich über die Situation der Betriebe ebenso, wie über Produktionsmethoden, Imageprobleme und andere fachliche Themen zu informieren.

Besuch in der Praxis

Bisherige Themen waren: Herausforderungen im Zusammenhang mit der Maisernte, wirtschaftliche Rahmenbedingungen in der Rinderzucht, das Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit, Anliegen der Initiative Land schafft Verbindung, Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimaschutzpaket, der Novelle der Düngeverordnung und die Nitratbelastung im Boden.

Da aufgrund der derzeit eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten nicht die gesamte Fraktion vor Ort erscheinen konnte, nutzte der Vorsitzende der Liberalen, Ratsherr Stephan Möller, ohne weitere Begleitung die Möglichkeit, dieses Verfahren vor Ort in Augenschein zu nehmen.

Emotionale Debatte

Zum Hintergrund: Die Hatter Freien Demokraten haben sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, vor dem Hintergrund einer „emotionalisierten Debatte“ über die Verantwortung insbesondere der Landwirtschaft für die ökologischen Probleme, einen Beitrag zur sachlichen Betrachtung zu leisten. „Vorurteile und rein ideologische Sichtweisen helfen hier ebenso wenig, wie eine Glorifizierung der aktuellen Praxis“, so Möller. Was kritisch sei, müsse ebenso benannt werden wie positive Aspekte.