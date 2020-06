Nach-Corona-Check: „Konnten neues Wir-Gefühl entwickeln“

– Der Lockdown wird langsam gelockert. Nach dem akuten Krisenmanagement muss es jetzt neben dem weiteren Infektionsschutz auch um Zukunftsperspektiven gehen. Wir fragen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Nordwesten, welche Perspektiven und Visionen sie für Ihre Stadt/Ihre Gemeinde haben und wie sie die angekündigte kommunale Unterstützung aus dem Konjunkturpaket des Bundes am liebsten nutzen würden.



Frage: Auf welches laufende Projekt Ihrer Gemeinde möchten Sie auch unter Sparzwang auf keinen Fall verzichten?

Auf keinen Fall verzichten werden wir auf die laufenden Projekte zur Optimierung unserer Infrastruktur:

1. Im Bereich Kinderbetreuung sind das konkret die laufenden Erweiterungen unserer Einrichtungen in Achternmeer und Wardenburg.

2. Im Bereich der Schulen ist das die geplante stufenweise räumliche Erweiterung und Weiterentwicklung der Grundschule Hundsmühlen zur offenen Ganztagsschule. Mit den Schulleitungen und Elternschaft der weiteren Grundschulstandorte Ist es sehr wichtig das weitere Vorgehen zu diesem Thema abzustimmen und ein Zukunftskonzept zu entwickeln.

3. Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs werden wir durch den noch in diesem Jahr beginnenden Neubau der neuen zentralen Umsteigehaltestelle in Wardenburg zu einer weiteren zukunftsweisenden Optimierung gelangen. Mit einer attraktiven Taktung in das Stadtgebiet und einer guten Anbindung der umliegenden Ortschaften der Gemeinde Wardenburg an die zentrale Umsteigehaltestelle.

4. Breitbandausbau und Digitalisierung sind in Zeiten wie diesen besonders wichtig, weil es ansonsten bei häufiger und intensiver Internetnutzung zu Kapazitätsengpässen kommen kann. Gerade das ist bei häufigen Home-Office- und Homeschooling-Aktivitäten in den Haushalten unserer Gemeinde deutlich geworden!

Das alles sind wichtige Investitionen in die Zukunft, die es umzusetzen gilt.

Frage: In welche Entwicklungschance muss jetzt vorrangig investiert werden?

In Bildung und Infrastruktur, wie schon in den Punkten 1. bis 3. erläutert. Aber insbesondere auch in den Breitbandausbau und in die Digitalisierung aus den unter 4. genannten Gründen.

Der Ablauf des Bauleitplanverfahrens Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 94 Stapelriede Wardenburg wurde im Verwaltungsausschuss am 27.3.2019 gefällt. Seitdem wird das Verfahren nach dem Baugesetzbuch abgearbeitet. Die frühzeitige Beteiligung der Bürger und der Öffentlichkeit fand statt vom 28. Juni bis 29. Juli 2019. Es wurden umfangreiche Einwendungen auch von den Mitgliedern der Bürgerinitiative „Mitsprache“ vorgetragen. Im Anschluss daran wurden Gutachten zu verschiedenen Themenbereichen und Einwendungen in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden in die fortgeschriebene Planung eingearbeitet. Deren Überarbeitung wurde zunächst den politischen Gremien vorgestellt, damit diese entscheiden können, ob der nächste formale Schritt der öffentlichen Auslegung – wie am Donnerstag mit Mehrheit geschehen – erfolgen soll. In der öffentlichen Auslegung kann sich erneut jeder Bürger äußern. Auch ist eine öffentliche Infoveranstaltung im Zuge der Auslegung möglich, sofern die Beschränkungen des öffentlichen Lebens es zulassen. Wieder wird jeder Einwand bewertet und abgewogen, ob der Plan erneut überarbeitet werden muss. Die gegebenenfalls aktualisierte Fassung wird erneut den Gremien vorgestellt, die dann endgültig entscheiden.

Frage: Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus der Corona-Krise?

Es gibt nichts, was nicht passieren kann und wie schnell das unser gesellschaftliches Zusammenleben und auch die Wirtschaft und Umwelt verändern kann.

Auch habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger sehr verantwortungsvoll und solidarisch gehandelt haben und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Einrichtungen der Gemeinde sehr besonnen und professionell mit der Situation umgegangen sind. Dadurch konnten wir zusammen ein neues Wir-Gefühl entwickeln und die bisherigen Herausforderungen gut meistern.

Frage: Wie steht Ihre Gemeinde im Sommer 2021 da?

Wir werden gut aufgestellt sein und optimistisch in die Zukunft blicken! Unsere unter eins beschriebenen Projekte werden wir im Rahmen der ursprünglichen Zeitplanungen zum Teil abgeschlossen haben bzw. weiter umsetzen.

Frage: Und wie im Sommer 2025?

Wir werden noch besser aufgestellt sein, werden aus den Erfahrungen der aktuellen Krise gelernt haben, die Schlussfolgerung gezogen und die richtigen Weichen für eine gute Zukunft gestellt haben.

