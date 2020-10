Nachbarn sortieren Müll und kommen ins Gespräch

Auf dem Grundstück an der Ecke Ladestraße/Ahlhorner Straße in Wildeshausen klappt es mit der Mülltrennung nicht immer so wie gewünscht. Das stört nicht nur Eigentümer Frank Stöver (2.v.r.), sondern offenbar auch Nachbarn und andere Bürger. Deshalb hat Stöver die bulgarischen Bewohner seines benachbarten Hotels Zur Rampe zu einer Schulung eingeladen. Dabei stellte sich heraus, dass auch andere Leute ihren Müll unberechtigterweise in den Containern entsorgen. Stöver äußerte sich kritisch, ob die künftige Entsorgung des Verpackungsmülls in den Gelben Tonnen funktionieren wird, weil sich die Bewohner eines Mehrparteienhauses die Gelbe Tonne teilen müssen. Die Umstellung von Gelbem Sack auf Gelbe Tonne im Landkreis Oldenburg erfolgt zum Jahreswechsel. Die Müllschulung für die Neubürger mit anschließendem Umtrunk nutzte Frank Stöver gleichzeitig für Kennlerngespräche. BILD: