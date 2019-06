Neerstedt Es geht um die Schaffung von 20 neuen Parkplätzen beim Edeka-Markt Boekhoff an der Hauptstraße in Neerstedt. Geschäftsführer Otto Boekhoff hat sich mit einem Nachbarn geeinigt, der bereit wäre, einen Streifen von seinem Areal zu verpachten. Es handelt sich um eine Fläche entlang des Fußweges, der rechts am Marktgebäude verläuft. An sich keine große Maßnahme, die aber helfen würde, die angespannte Situation auf den bisher vorhandenen 28 Parkplätzen deutlich zu entspannen. Doch so schnell wird sich das nicht umsetzen lassen. Denn dafür ist die 31. Änderung des Flächennutzungsplans und die fünfte Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 „Neerstedt-Nord“ notwendig.

Dass das Verfahren angeschoben werden soll, ist im Bau-, Straßen- und Verkehrsausschuss der Gemeinde Dötlingen Konsens gewesen. Er empfahl den Aufstellungsbeschluss und damit den Start der Bauleitplanung. Der Ausschussvorsitzende Gernot Kuhlmann (CDU) begrüßte die Ausweitung der Parkflächen als „schön“. Er erinnerte daran, dass der Supermarkt erst im Frühjahr attraktiver gestaltet worden sei.

Auf die Frage nach der Dauer des Verfahrens entgegnete die Verwaltung, dass mit ein bis eineinhalb Jahren zu rechnen sei. Die kürzeste Variante wären rund neun Monate, so Bauamtsleiter Uwe Kläner. Er betonte zugleich, dass die geplante Lösung „nicht das Allheilmittel“ sei. Der Parkplatz bliebe eine Sackgasse. Dadurch kommt es immer wieder zu Problemen beim Ein- und Ausrangieren. „Die optimale Lösung wäre eine andere, die wir aber nicht erreichen können“, so Kläner. Damit meinte er eine zweite Ausfahrt für die Parkfläche, für die aber die Grundstücksfläche fehlt. Die jetzige Lösung bezeichnet er als „milde Verbesserung“. Auf alle Fälle würde sie für ausreichend Parkplätze sorgen.