Sorge Um Gefällte Bäume: In Dötlingen soll es Ersatzpflanzungen geben

Neerstedt /Dötlingen Neuer Sitzungsraum, altes Streitthema: So lässt sich der Tagespunkt 9 des Bau-, Straßen- und Verkehrsausschusses der Gemeinde Dötlingen am Dienstagabend zusammenfassen. In dem neuen Anbau des Neerstedter Rathauses, in dem die Mitglieder zum ersten Mal getagt haben, ging es um die erste Änderung des Bebauungsplanes Nummer 73 „Goldbergsweg“ in Dötlingen – genauer: um die Bepflanzung.

Hannes Korte vom Planungsbüro Diekmann und Mosebach (Rastede) stellte das Ergebnis der öffentlichen Auslegung zur Bebauung des Areals zwischen Goldbergsweg, Walschenkampsweg und Zur Loh vor. Im Wesentlichen hatte der Landkreis Oldenburg Anregungen gegeben. Unter anderem teilte er mit, dass Ausgleichspflanzungen zu den fünf bereits gefällten Bäumen vorgenommen werden sollten. Eine Nachpflanzung eins zu eins sei aber zu gering.

„Wir werden die Qualität der Bäume erhöhen“, sagte Korte zu. Je angefangene 800 Quadratmeter Grundstücksfläche sei ein Baum geplant. Bei mindestens sieben Grundstücken seien dies – „Stand heute“ – mindestens sieben Bäume. „Wenn dann noch ein Grundstück dabei ist, das mehr als 800 Quadratmeter Fläche hat, dann sind dies schon zwei Bäume.“ Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Gernot Kuhlmann (CDU) ergänzte Korte, dass die Grundstückseigentümer die Bepflanzungen bezahlen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Claus Plate (FDP) befürwortete diesen Vorschlag. „Aber man kann nicht willkürlich Bäume wegnehmen“, ergänzte er – und stimmte damit der Kritik von Grünen-Frau Gabriele Roggenthien zu. Sie monierte, dass zwei Bäume sowie eine Wallhecke entnommen worden seien. „Es gab keinen Grund, sie wegzumachen.“ Auch wollte sie wissen, wann die Entfernung entschieden worden sei. Während der Einwohnerfragestunde zeigte sich auch Marianne Bernhard-Beeskow von der Nabu (Naturschutzbund)-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen besorgt, „wie dort mit Gehölzstreifen umgegangen wird“.

Korte sprach zwar von einem „schonenden Eingriff“ auf dem Areal. „Davon ist hier aber nichts zu sehen“, fand Roggenthien. Mit Bäumen und Sträuchern sei einmal „Tabula rasa“ gemacht worden. Bereits in der Fachausschusssitzung im Januar hatte sie kritisiert, dass ein als schützenswert geltender Baum am Wendeplatz gefällt worden sei. Damals hatte Bauamtsleiter Uwe Kläner erklärt, dass ein „verheerendes“ Gutachten für den Baum vorgelegen habe. Auch für die aktuellen Fällungen habe es Gespräche mit Behörden und Bauherren gegeben. Bezüglich der Wallhecke wies er darauf hin, dass dort wieder aufgeforstet werde. Es werde vom Bauamt kontrolliert und dafür gesorgt, dass dort wieder eine Hecke hinkomme, pflichtete Kuhlmann ihm bei.

Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder für die Änderungen des B-Plans.