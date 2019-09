Neerstedt „Ich hab’ die Königskartoffel“, schallt es am Donnerstagvormittag immer wieder über das Kartoffelfeld von Landwirt Heinrich Schulenberg in Neerstedt. Auf dem Acker wuseln 63 Kinder in Gummistiefeln und wetterfester Kleidung, ausgestattet mit Eimern, Schaufeln und Netzen, auf der Suche nach der dicksten Kartoffel.

Der evangelische Kindergarten Neerstedt organisiert seit neun Jahren diese Kartoffelernte. „Wir sind ein ländlicher Kindergarten“, sagt Leiterin Sandra Burmeister. „Da bietet sich das an.“

In den Vorjahren seien sie immer auf dem Hof Menkens in Klattenhof gewesen. In diesem Jahr habe sie Landwirt Schulenberg gefragt, der sich sofort bereit erklärt habe.

Schulenberg freut sich, dass er dem Kindergarten sein Kartoffelfeld zur Verfügung stellen kann. „Die Kinder wissen gar nicht mehr, wo die Kartoffeln herkommen“, sagt er. Es sei schön, ihnen zeigen zu können, dass die Knollen in der Erde sitzen.

Ein erster Höhepunkt war bereits der Hinweg: Michael Garms und Klaus Ostendorf vom Landvolk Dötlingen fuhren die Kinder und Erzieher in zwei Kremsern zum Feld.

„Hier haben sie jetzt etwa 80 Meter zur Verfügung“, sagt Garms. „Das ist ein riesiges Highlight für sie, selbst zu buddeln.“ Sie wunderten sich immer wieder, wie tief sie graben müssen. Über große Kartoffeln – den „König“ – freuen sie sich besonders.

Im Kindergarten verarbeiten die Kinder und Erzieher die gesammelten Erdäpfel weiter. „Am besten gehen immer Pommes“, lacht Sandra Burmeister. Oft konnten die Kinder meist auch noch Kartoffeln mit nach Hause nehmen. Im vergangenen Jahr klappte das aber nicht, weil die Ernte nicht so gut war.