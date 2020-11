Sportplätze und -hallen geschlossen

Neerstedt Die Verwaltung der Gemeinde Dötlingen in Neerstedt weist darauf hin, dass aufgrund der Corona-Krise und den damit geltenden Verordnungen alle Sporthallen und -plätze in der Gemeinde zurzeit gesperrt sind. Die Sperrung schließt auch den Soccerplatz in Neerstedt sowie den Bolzplatz in Aschenstedt mit ein. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung durch die Grundschulen und Kindergärten.

Die Gemeindeverwaltung bittet des Weiteren darum, sich aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens an die Vorgaben zu halten und damit sich selbst und andere zu schützen. Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet werden.

