Neerstedt Am 7. Juli wird er erstmals ein Hochzeitspaar standesamtlich trauen in der Wassermühle in Ostrittrum: Verwaltungsfachangestellter Simon Kosellek ist am Mittwochmorgen zum Standesbeamten im Standesamtsbezirk Dötlingen bestellt worden.

„Das ist schon etwas mit Aufregungen verbunden“, sagte Kosellek im Kreise seiner Kollegen über die erste Trauung, nachdem er die Bestellungsurkunde in den Händen hielt.

Damit wird der Kreis der Standesbeamten im Bezirk Dötlingen auf insgesamt drei Verwaltungsmitarbeiter erhöht. Ute Vogt ist dabei die erste Ansprechpartnerin. Seit 18 Jahren traut sie Heiratswillige im Rathaus, im Püttenhus und mit zunehmender Tendenz in der historischen Wassermühle in Ostrittrum.

Neben Vogt ist Tanja Wibben seit Ende 2016 als Standesbeamtin tätig. „Was die meisten nicht sehen, ist die Arbeit im Büro“, hob Bürgermeister Ralf Spille hervor. Neben den Eheschließungen geht es oft auch um Beurkundungen von Sterbefällen und Geburten. Dazu gehören auch Vaterschaftsanerkennungen und Kirchenaustritte. „Das ist nicht wenig Arbeit. In 2016 gab es deswegen einen personellen Engpass, der mit Tanja Wibben Ende 2016 und nun zum 15. Juni dieses Jahres mit Simon Kosellek verlassen werden kann“, so Spille weiter. Wibben und Kosellek absolvierten den Standesamts-Grundlehrgang mit Prüfung in Bad Salzschlirf an der Akademie für Personalstandswesen.

Bestandteil ist das Grundwissen zur Beurkundung und Beglaubigung sowie die Ausstellung von Urkunden. Außerdem geht es um Hintergrundwissen der wesentlichen Gesetze für die tägliche Beurkundungspraxis sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Fragen.

Was kaum einer weiß: Auch Bürgermeister Spille darf Trauungen, quasi Kraft Amtes, durchführen – was aber wohl eher nur im Notfall der Fall sein dürfte. Wird kein Standesbeamter gestellt, ist nämlich die Gemeinde regresspflichtig. Das Standesamt der Gemeinde Dötlingen ist jetzt personell gut aufgestellt. Das wird auch nötig sein, denn in diesem Jahr gibt es im Monat August einen Ansturm auf die Datumstage 18.8.2018 und auch 8.8.2018.

„Am 18. August haben wir sieben Trauungen. Das kann einer alleine gar nicht schaffen. Maximal fünf Termine, dann ist Schluss“, so Vogt.

Zwischen 55 und 60 Eheschließungen finden über das Jahr gesehen statt. Allerdings gibt es in diesem Jahr schon jetzt einen Ausreißer: 63 Anmeldungen liegen dem Standesamt bereits vor. Eine steigende Tendenz stellt auch die Nachfrage durch Auswärtige an. Rund 30 Prozent Auswärtige heiraten standesamtlich in der Gemeinde, obwohl sie hier nicht leben.

„Am vergangenen Wochenende kam ein Paar sogar aus München. Die Braut war in Wildeshausen geboren“, so Ute Vogt.