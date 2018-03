Nutzhorn An geregelten Schlaf ist nicht zu denken für Helmut Otte, seit seine jüngsten drei „Osterlämmer“ zur Welt gekommen sind. Die Geburt der Drillinge am vergangenen Sonntag verlief komplikationslos. Aber das Mutterschaf lässt nur eines der drei Jungen saugen – die anderen beiden weist es ab. Also gibt ihnen Helmut Otte alle paar Stunden die Flasche. Auch nachts. Ein Glück, dass wenigstens die anderen vier Lämmer, die seine weiteren drei Schafe in der vergangenen Woche geworfen haben, auf natürliche Art satt werden.

„Ich stehe um 12, um 3 und um 6 Uhr auf“, erzählt der Rentner aus Nutzhorn. Das wird noch zwei, drei Wochen nötig sein, schätzt er. Der 82-Jährige kennt ja seine Schafe, er hält seit 20 Jahren welche: Dass ein Muttertier den Nachwuchs abweist und der Halter selbst für die Milchzufuhr sorgen muss, kommt immer mal wieder vor. „Aber gleich zwei, das ist selten“, meint der frühere Landwirt. „Meistens passiert das bei schwarzen Schafen“, weiß er und erzählt schmunzelnd von Paul, einem Lamm mit schwarzem Fell, das er vor Jahren ebenfalls mit der Flasche großgezogen hat. „Paul ist mir dann immer auf Schritt und Tritt nachgelaufen. Und wenn jemand auf unseren Hof kam und zu Paul gesagt hat: ,Wo ist Helmut?’, dann ist der laut meckernd zu mir gelaufen.“ Zwei Jahre hat er Paul behalten, „dann wurde es mir zu gefährlich.“ Je älter der Schafbock wurde, desto öfter setzte er seine Hörner ein.

So weit sind die gerade mal zwei Tage alten Lämmer, die auf noch wackeligen Beinen an den Milchflaschen in Helmut Ottes Händen nuckeln, noch lange nicht. Ihr Besitzer hat sich auch noch keine Namen für sie überlegt und geht zurzeit davon aus, dass er alle sieben Jungtiere im Herbst zur Schlachterei liefern wird, wenn sie ihr Schlachtgewicht von rund 20 Kilo erreicht haben.

Große Geschäfte macht der Rentner aber nicht mit seinen Texelschafen, sie sind reines Hobby für ihn. Und ersetzen nebenbei den Rasenmäher: „Als wir damals die Landwirtschaft aufgaben, haben wir die Weiden direkt am Hof behalten – um das Gras kurz zu halten, waren die Schafe die beste Wahl“, sagt Otte. Zum Scheren holt er sich einen Fachmann, das bisschen Wolle, das dabei anfällt, bringt aber auch nicht viel ein.

Warum gerade vor Ostern so viele Lämmer zur Welt kommen, ist übrigens leicht erklärt: „Wir lassen im Oktober den Bock ran“, sagt Helmut Otte – und das machen die meisten Schäfer nicht anders. Im Schnitt 150 Tage dauert die Tragezeit und dann ist nicht nur Ostern, sondern auch Frühling: So müssen die jungen Schafe, die noch nicht so ein dichtes Wollkleid entwickelt haben, nicht mehr frieren, und frisches Gras beginnt auf den Weiden zu wachsen. Bald werden auch Ottes sieben Osterlämmer grasen – und er kann die Milchflaschen beiseite stellen.

