Oberhausen /Hude Landwirt Wilfried Siems ist sauer. Und er ist nicht der einzige, der sich massiv ärgert über die schleppende Reparatur eines gekappten Telefon-Hauptkabels der Telekom an der Holler Landstraße in Oberhausen.

Wie die NWZ bereits am Samstag kurz berichtete, hatten am vergangenen Donnerstag Bauarbeiter, die im Auftrag der EWE Netz Leerrohre für den Ausbau des schnellen Breitbandnetzes an der Holler Landstraße in Oberhausen verlegten, offenbar ein dort schon vorhandenes Kupferkabel der Telekom versehentlich beschädigt. Das Ergebnis: Kein Festnetztelefon, kein Internet für betroffene Anwohner. Laut Wilfried Siems dürften zwischen 15 bis 20 Haushalte an der Holler Landstraße von dem Netzausfall betroffen sein.

Die im Auftrag der EWE Netz eingesetzte Firma, die die Leerrohre für das schnelle Internet in die Erde bringt, hatte die Telekom zwar am Donnerstag umgehend über die beschädigte Leitung in Kenntnis gesetzt, wie auch ein EWE-Sprecher am Freitag bestätigte. Selber reparieren durften sie das Kabel aber nicht, da das Kabel der Telekom gehört.

Die Telekom habe Zusagen gemacht, dass sie sich kümmern wolle, berichtete Wilfried Siems. Doch bis Mittwoch sei noch immer nichts passiert. Siems ist als Milchbauer aufs Internet angewiesen. Die Kälber-Geburtsmeldungen könnten zum Beispiel nur online abgegeben werden. Er habe zu seiner Tochter fahren müssen, um das erledigen zu können.

„Das ist eine Frechheit“, so Siems zu dem Verhalten der Telekom. Er halte ständig Ausschau nach Monteuren. Doch es sei noch niemand aufgetaucht. Und auch die Bauarbeiter, denen das Malheur passiert sei am vergangenen Donnerstag, seien nicht mehr vor Ort.

„Man fühlt sich total ohnmächtig“, schildert Klaus Junker, ein ebenfalls betroffener Anwohner, die derzeitige Situation. Man werde von keiner Stelle informiert, wisse nicht, ob vonseiten der Telekom überhaupt etwas unternommen werde, um den Schaden zu beheben. Er habe schon geschlagene 45 Minuten in der Warteschleife der Service-Hotline zugebracht.

Auf Nachfrage der NWZ bei der Telekom hieß es am Mittwoch: Aufgrund der Lage an einer Landesstraße habe zunächst eine Genehmigung eingeholt werden müssen. Diese liege nun vor. Die Arbeiten würden an diesem Donnerstag durchgeführt und voraussichtlich zum Ende des Tages erledigt sein.