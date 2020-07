Oberlether Chronik: Dorfgeschichte im Schuhkarton

Oberlethe Vielleicht ist es ein bisschen verwegen zu behaupten, wer Cordes heißt, komme aus Oberlethe. Aber auf jeden Fall ist dieser Name im Ort weit verbreitet. Und zumindest auf Hans-Gerd Cordes trifft es zu: Er lebt zwar mittlerweile in Kirchhatten, ist aber in Oberlethe aufgewachsen und tief in seinem Herzen Oberlether geblieben. Kein Wunder also, dass er sich bei den „Lethestiften“ engagiert. Die Gruppe arbeitet seit 2013 an der Chronik des Ortes, sichtet Dokumente, Fotos, alte Akten, kämpft sich durch Sütterlin und historische Schriften. „In den Unterlagen ab 1930 wird es einfacher – da ist vieles per Schreibmaschine geschrieben“, lacht Cordes.

Der Seminarhof macht Oberlethe weit über die Region hinaus bekannt. Hier finden sogar internationale Workshops statt. BILD: Anke Brockmeyer Der Seminarhof macht Oberlethe weit über die Region hinaus bekannt. Hier finden sogar internationale Workshops statt. BILD: Anke Brockmeyer 600 Einwohner und viele Vereine „Over de Lethe to Herbergen“ war die Ortsbezeichnung einst. Daraus wurde im Laufe der Zeit „Oberlethe“. Knapp 600 Menschen leben heute in der Ortschaft südlich von Oldenburg (Stand 4/2019) Vereine spielen in Oberlethe eine große Rolle: Neben zwei Frauenchören („Oberlethe“ und „Musaik“), dem Shantychor Germania Oberlethe, den Landfrauen, dem Landvolk und dem Bürgerverein verfügt der Ort über mehrere aktive Kegelvereine, die im Oberlether Krug ihre Kugel schieben. Für den Sport hält außerdem die Gymnastikgruppe die Fahne hoch. Die Letheschule für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf macht mit Projekten und Auszeichnungen regelmäßig positive Schlagzeilen.

Die Idee, eine Chronik des 1270 erstmals urkundlich erwähnten Ortes zu schreiben, hatte Marianne Ulken, lange Jahre Vorsitzende des Bürgervereins. Neben ihr und Hans-Gerd Cordes gehören Sylvia Eilers, Ingrid Rietz, Sigrid Pörtner, Meike und Rolf Kramer, Heinrich Wilmsmann und Birte Harms-Herrmann zum Team der Lethestifte.

Chronik fast druckreif

Um möglichst viel über den Ort zu erfahren, haben die Lethestifte eigens einen Fragebogen erarbeitet. In dem Bewusstsein, dass die Senioren eines jeden Ortes auch dessen „Gedächtnis“ sind, haben sie zunächst die Älteren nach ihren Erinnerungen gefragt. „Wenn diese Generation stirbt, ist das Wissen um die alten Geschichten unwiederbringlich verloren“, sagt Rolf Kramer. Fotos, historische Begebenheiten und kleine Anekdoten wurden akribisch aufgeschrieben und gesammelt. Für jedes Haus im Ort, für jeden Verein hat Kramer ein Archiv in einem Schuhkarton angelegt, in dem alle Informationen aufbewahrt werden. Zwei Drittel der Haushalte sind mittlerweile hier archiviert. Inzwischen ist so viel Material zusammengekommen, dass die Chronik kurz vor dem Druck steht, zurzeit werden Sponsoren für die Druckkosten gesucht.

Intaktes Dorfleben

Obwohl Oberlethe nah an Oldenburg liegt, sind die dörflichen Strukturen erhalten geblieben. Behutsam setzt man hier auf Lückenbebauung und einzelne Neubauvorhaben. So bleibt die Zahl der neu Zugezogenen überschaubar, jeder kann problemlos integriert werden. Genau das lieben die Oberlether an ihrem Ort. „Bei Veranstaltungen sind hier Jung und Alt ganz selbstverständlich zusammen“, erzählt Sylvia Eilers. Auch sie ist vor ein paar Jahren zurückgekehrt, lebt jetzt in ihrem Elternhaus und ist Teil der aktiven Dorfgemeinschaft. Maibaumsetzen, Osterfeuer, Theaterveranstaltungen sind Termine, auf die sich jeder freut. „Das Dorfleben ist hier noch intakt“, bestätigt auch Hans-Gerd Cordes.

Sowohl Marianne Ulken als auch Meike Kramer sind keine gebürtigen Oberlether. Überzeugt von dem kleinen Ort aber sind sie längst. „Ich möchte hier nicht mehr weg“, sagt Ulken ganz klar, und auch Kramer betont, sie habe es nie bereut, hierher gezogen zu sein. Gemeinsam mit ihrem Mann wohnt sie in der Kramer-Siedlung. Die Namensgleichheit ist kein Zufall: Die Urgroßeltern von Rolf Kramer hatten hier früher einen Hof, in den 1960er Jahren entstand auf dem Gelände die „Kramer-Siedlung“ als einziges größeres Neubaugebiet.

Im Moment stellen die Oberlether einen Generationenwandel fest: „Eine Zeit lang waren die Jungen weg aus dem Ort, doch das ändert sich“, sagt Cordes. „Wer hier aufgewachsen ist, kommt irgendwann zurück“, ist die Erfahrung der Lethestifte. Das Miteinander, der Zusammenhalt im Ort seien etwas Besonderes. So wie Sigrid Pörtner, die mit der ganzen Familie Tür an Tür wohnt und diese Nähe genießt, geht es vielen Oberlethern. Sie sind heimatverbunden. Viele aus der jungen Generation kommen spätestens dann zurück, wenn sie eine Familie gründen wollen. Kein Wunder, findet Ingrid Rietz, und zählt die Vorteile des Ortes auf: „Es ist landschaftlich schön hier und sehr grün. Und es ist nicht anonym, dennoch kann sich jeder zurückziehen, der seine Ruhe haben möchte.“ Hinzu komme die Nähe zu Oldenburg und Wardenburg. „Dorthin kommt man sogar problemlos mit dem Rad.“

Hotspot Seminarhof

„Die Häuser gehen von einer Generation an die nächste“, erklärt Rolf Kramer. Hier kennt sich jeder und ist Teil einer großen Gemeinschaft. Dass das trotzdem nicht zu eng wird, liege auch daran, dass die Oberlether sehr tolerant seien, betonen die Chronisten. Ein Beispiel dafür ist zweifellos der Hof Oberlethe. Die Seminarstätte hat sich seit der Gründung 1986 weit über die Region hinaus einen Namen gemacht mit besonderen, vielfach bewusstseinserweiternden Workshops und Seminaren. 2019 war der Hof Treffpunkt des internationalen Celebrate Live Festivals mit mehr als 1000 Besuchern. Anfangs mindestens neugierig, wenn nicht sogar misstrauisch beäugt, ist der Seminarhof heute eine Selbstverständlichkeit im Ort. Man nimmt es gelassen, wenn mal 200 Mönche in ihren Kutten über die Landstraße laufen. „So was wie der Seminarhof ist nur bei uns in Oberlethe möglich“, sind die Lethestifte überzeugt. Seminarhof-Betreiber Harald Cordes ist alteingesessener Oberlether (was unschwer am Nachnamen zu erkennen ist) und trotz der internationalen Gäste fest im Ort verwurzelt. Da war es keine Frage, den Hof mit seinen manchmal ungewöhnlich anmutenden Besuchern zu akzeptieren.

Wenn es überhaupt etwas gibt, das die Oberlether an ihrem Ort kritisieren, dann sind es die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten. „Aber dafür haben wir mit dem Oberlether Krug noch einen aktiven Gasthof im Ort“, schieben sie sofort etwas Positives hinterher. Denn auf ihr Oberlethe lassen sie nichts kommen. Um diesen Ort im Herzen zu tragen, muss man offensichtlich nicht unbedingt Cordes heißen.