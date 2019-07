Oldenburg /Landkreis Eine Attraktion Oldenburgs ist der Wassersport. Diese Stärke der Stadt wird mit der neuen Verordnung zur Erweiterung des Naturschutzgebiets „Mittlere Hunte“ aufs Korn genommen. Und derzeit gebe es beim Landkreis Oldenburg, der die Verordnung auf den Weg gebracht hat, praktisch keine Anzeichen für ein Einlenken, so die Wassersportvereine nach dem jüngsten Gespräch mit Stadt und Landkreis. Von einem Einvernehmen könne „keine Rede sein“.

In einer gemeinsamen Stellungnahme der Wassersportvereine heißt es, bislang sei es „mit viel Mühe lediglich gelungen, dem Landkreis und der Stadt Oldenburg einige Zugeständnisse abzuringen und z.B. das vollständige Betretungs- und Badeverbot, das Veranstaltungsverbot, das erst nach Abschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung eingefügt wurde, sowie die Streichung aller Rastplätze für Wassersportler etwas zu mildern“.

Um ihre Vereinsziele zu realisieren, bräuchten die Wassersportler rechtssichere, unbürokratische Rahmenbedingungen. Daran fehle es ab jetzt. Die Wassersportvereine schreiben: „Es ist daher grundsätzlich notwendig, Freistellungen zugunsten der organisierten Wassersportler bereits auf der Verordnungsebene zu regeln und nicht auf später zu vertagen.“

Im Unklaren gelassen

Angesichts des „unübersichtlichen und kaum mehr verständlichen Verordnungstextes, der die Interessen der Wassersportler unzureichend berücksichtigt“, halten die Vereine es „für naheliegend, dass die Stadt ihr Einvernehmen versagt und das Verfahren neu begonnen wird“. Die Wassersportler könnten sich aber auch vorstellen, dass das Verfahren unter bestimmten Voraussetzungen fortgesetzt wird. Sie sind bereit, einige Punkte, etwa die Frage zusätzlicher Rast-, Ein- und Ausstiegsstellen sowie die Befahrensregelung – im Rahmen späterer Entscheidungen (Zustimmungen, Managementplan) zu klären. Dabei sollten erweiterte Nutzungsmöglichkeiten für Vereinssportler geprüft werden.

Für die Rechtssicherheit müssten aber zwingend zentrale Punkte in der Verordnung selbst geregelt werden, heißt es. Angesichts der „durch die Behörden herbeigeführten Situation“ sei der Fortgang – wenn das Einvernehmen nicht gänzlich versagt und das Verfahren vollständig neu aufgerollt werde – nur noch durch ein unter Bedingungen erteiltes Einvernehmen der Stadt möglich. Die Bedingungen dafür im Einzelnen:

• • Von Wassersportvereinen für vereinsgebundene Wassersportler veranstaltete Fahrten auf der Hunte werden von dem Verbot organisierter Veranstaltungen freigestellt. Dabei geht es auch um vereinsübergreifende Kanu-Wanderfahrten wie das Bezirksabpaddeln des Oldenburger Yacht-Clubs oder die Drei-Lichter-Fahrt des SV Tungeln.

• Das Umtragen von nicht motorisierten Wasserfahrzeugen vom Osternburger Kanal in die Hunte auf Höhe der Hochwasserentlastungsanlage in Tungeln wird vom Betretungsverbot freigestellt.• Das Betreten des linken Ufers (in Fließrichtung) zwischen der Sandkruger Straße (Astrup) und dem Wasserkraftwerk wird freigestellt.

In der Begründung heißt es: Die bisher vorgesehene Freistellung betrifft nur den Bereich Tungelner Steg bis Wasserkraftwerk. Ein generelles Betretungsverbot sei „überzogen“, zumal ohnehin nur angelandet werde, wo das Ufer nicht zugewachsen sei.