„Wasserbedarf in Oldenburg wird weiter steigen“

Oldenburg Die Verkehr und Wasser (VWG) war schon in den 80er Jahren federführend an der Suche nach einer neuen Wasserförderungsmöglichkeit beteiligt. Der Hegeler Wald, so sagt Geschäftsführer Michael Emschermann, sei auch damals bereits raumordnerisch für die Grundwassergewinnung gesichert gewesen. Deshalb auch der Versuch, dort einen Förderbrunnen zu etablieren.

Der Wasserbedarf der Stadt Oldenburg ist in den vergangenen Jahren aufgrund des Bevölkerungswachstums deutlich angestiegen und wird weiter ansteigen. „Der Anstieg der Einwohnerzahl lag dabei weit über den Prognosen, auf denen auch die Wasserbedarfsprognosen basierten. Da derzeit davon auszugehen ist, dass sich der Trend fortsetzen wird, ist die VWG gehalten, hierzu Wege aufzuzeigen, um den zukünftigen Wasserbedarf zu decken“, begründet Emschermann die Wiederaufnahme des Projektes und sagt: „Die damaligen Vorgaben und Prognosen des Landes für den spezifischen Wasserverbrauch pro Einwohner waren deutlich zu hoch und wurden niemals erreicht. Daher wurde die Entwicklung beobachtet und es bestand bis vor Kurzem gar kein Bedarf, ein neues Gebiet zu erschließen. Das ist jetzt anders.“ Konkret in Zahlen heißt das: „Um den Gesamtbedarf an Wasser zu sichern, benötigen wir eine weitere Million Kubikmeter“, sagt Emschermann und vergleicht den Wert mit der Schätzung aus den 80er Jahren: „Damals gingen wir noch von 2,5 Mio Kubikmetern aus.“

Um tatsächlich eine Pumpe im Hegeler Wald zu bauen, müsste einiges neu überprüft werden. In der Vergangenheit, so Emschermann, sei „in diesem Bereich Grundwasser in ausreichender Menge und entsprechender Qualität zu gewinnen“ gewesen. Jetzt schaue man, welche Grundwassermenge verfügbar ist und in welcher Qualität. „Die Ergebnisse dieser Voruntersuchungen sind erforderlich, um abschätzen zu können, ob eine Wassergewinnung in diesem Bereich überhaupt erfolgen kann. Erst wenn diese Untersuchungen positiv ausfallen, kann über die Erstellung eines möglichen Wasserrechtsantrag seitens der VWG entschieden werden“, resümiert der Geschäftsführer.

