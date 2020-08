Keine Förderung Für Wild- und Freizeitpark: Ostrittrumer gehen leer aus

Ostrittrum Es klingt zunächst erfreulich: Weil sie wegen der Corona-Krise über Wochen schließen mussten, sollen Zoos und Tierparks in Niedersachsen vom Land 20 Millionen Euro erhalten. Tanja und Thomas Riesmeier vom Wild- und Freizeitpark Ostrittrum haben allerdings einen Dämpfer erhalten. „Wir gehen leer aus“, berichtete Tanja Riesmeier am Montag der SPD-Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag (Delmenhorst). Gemeinsam mit dem Land- und Kreistagsabgeordneten Axel Brammer sowie weiteren Mitgliedern der SPD Oldenburg-Land und den Jusos informierte sie sich über die derzeitige Situation in dem Park.

49 Tage sind verloren

„Wir sind ein Privatunternehmen“, führte Riesmeier aus. Der Tier- und Freizeitpark in Jaderberg (Wesermarsch) und der Tier- und Freizeitpark Thüle (Cloppenburg) gingen ebenfalls leer aus. Der Tierpark lebe viel von Spenden. Rechnungen, die für die Förderung als Nachweis nötig seien, kämen so nicht zustande.

Mittag versuchte, dem familiengeführten Betrieb Hoffnung zu machen: „Oft werden im Nachhinein Verordnungen noch nachgebessert.“ Aufgrund der „unterschiedlichen Strukturen“ rutschten Unternehmen wie der Wild- und Freizeitpark durch das Raster. Es sei „unglücklich“, dass sich der Park bemühe und dabei leer ausgehe, so Brammer.

Wie stark sich die Mitarbeiter im Ostrittrumer Park bemühen, betonte Tanja Riesmeier: „Wir arbeiten sieben Tage die Woche.“ 49 Tage seien durch die Corona-Krise verloren gegangen, „das Geld ist weg“. Ganzjährig, statt bis Oktober, zu öffnen, bringe zum Ausgleich leider nichts. „Für Besucher ist es zu nass und zu dunkel. Und die Tiere genießen die Winterpause.“

Den Riesmeiers seien von Besuchern Spenden angeboten worden – aber das wollten die Betreiber nicht. Stattdessen wurde die Möglichkeit beworben, eine Tier-Patenschaft zu übernehmen. Problem: Mit mehr als 170 Patenschaften haben die Riesmeiers während der Corona-Krise so viel Geld eingenommen, dass sie die Soforthilfe von 5000 Euro, die sie erhalten haben, zurückzahlen müssen. Matthias Kluck regte an, einen Förderverein zu gründen, der Geld- und Sachspenden sammelt.

Autofahrer zu schnell

Eine weitere Sorge neben Corona: Viele Autofahrer würden auf der Gemeindestraße vor dem Tierpark mit zu hoher Geschwindigkeit fahren. Die Betreiber wünschen sich eine weitere Geschwindigkeitsbegrenzung oder entsprechende Hindernisse, um die Fahrer auszubremsen – momentan sei da aber nichts zu machen, so Tanja Riesmeier.

Am Ende des Besuchs war immerhin eine neue Patenschaft in Aussicht: Mittag überlegt, von welchem der rund 500 Tiere sie Patin wird.