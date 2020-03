Ostrittrum Was, wenn die Anforderungen an eine Straße wachsen – die Straße aber nicht mitwächst? Das Problem sehen Bewohner Ostrittrums seit Jahren an der Rittrumer Straße: Auf einer Länge von gut 250 Metern zwischen der Einmündung „Am Brink“ bis kurz vor der Einmündung „Am Speelbrink“ sehen sie deutlichen Verbesserungsbedarf.

Spaziergänge schwierig

„Ich kenne hier keine Straße, die so schlecht ist“, sagt Ernst-August Bode. Während des Ortstermins sind mehrere Schlaglöcher, in denen sich Wasser der vergangenen Regenschauer gesammelt hat, zu sehen. An einzelnen Stellen ist die Straße aufgerissen, Feldsteine sind zu sehen. „Das Wasser kann nicht ablaufen“, beklagt Bezirksvorsteher Axel Hollmann und zeigt auf die nicht befestigten Ränder der Straße.

Vier Meter Breite misst die Straße in diesem Bereich – zu schmal, finden die Ostrittrumer. „Wenn ich mit den Kindern hier spazieren gehen möchte, wird es schwierig“, beklagt Sabine Aschenbeck. Auch viele Wanderer kämen an der Straße vorbei. Und wenn sich zwei Autos begegnen, was häufig passiere, müsse eines in die Berme ausweichen. „Wenn Leute aus Oldenburg kommen, werden sie durch das Navi über diese Straße gelotst“, erklären die Ostrittrumer. Besonders, wenn der Wild- und Freizeitpark zur Saison wieder öffne – was vor einer Woche der Fall war –, würden noch mehr Autos die Straße entlangfahren. Während des Ortstermins sind auch mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge auf der Straße zu sehen. „Die Betriebe hier in der Umgebung sind extrem gewachsen“, sagt Jan Aschenbeck.

Aus Richtung Huntloser Straße kommend müsste die Rittrumer Straße rechts 80 und links 40 Zentimeter breiter werden, sagt Ernst-August Bode. Ab der Einfahrt zum Hof Schweers seien dann auf beiden Seiten 60 Zentimeter mehr nötig. Außerdem müsse die unbefestigte Rechtskurve in der Kreuzung Rittrumer Straße/Unterm Berg ausgebaut werden.

Für die Ostrittrumer ist der Verkehrsweg ein leidiges Thema: Zu einer ersten Arbeitskreissitzung sind Bewohner im November 2010 zusammengekommen, erinnert sich Bode. Mehrere Jahre hatte der Arbeitskreis die Hoffnung, dass die Erneuerung der Straße in die Dorfentwicklung (ehemals Dorferneuerung) aufgenommen würde: Durch das Förderprogramm, das seit 2013 und noch bis zum 31. Dezember 2021 läuft, müsste die Gemeinde Dötlingen rund die Hälfte der Kosten tragen. Laut jüngster, selbst aufgestellter Schätzung würden sich die Kosten auf rund 200 000 Euro belaufen, erklärte Bode.

Noch keine Förderung

Bisher schaffte es der Ausbau nicht ins Förderprogramm. Ulrike Hollmann vom Bauamt der Gemeinde könne man keinen Vorwurf machen, betont Bode: „Sie hat sich wirklich bemüht – aber es brachte leider nichts.“ Zu den aufwendigsten Umsetzungen im Programm gehört die Neugestaltung des Dorfplatzes in Ostrittrum.

Dass am Zustand der Straße etwas getan werden muss, sieht auch Dötlingens Bürgermeister Ralf Spille. Er machte darauf aufmerksam, dass mögliche Vorhaben aus der Dorfentwicklung in der Haushaltsplanung in das Jahr 2021 geschoben wurden – darunter mit rund 190 000 Euro die Erneuerung der Rittrumer Straße.

Da die Bemühungen, diese Maßnahme in das Programm mit aufzunehmen, in den vergangenen Jahren scheiterten, sagen die Bewohner: „Die Gemeinde ist gefordert.“