Verein In Prinzhöfte: Wenn das Coronavirus für Stillstand sorgt

Prinzhöfte Den Prinzhöfter Verein für ganzheitliches Lernen und ökologische Fragen hat die Coronakrise schwer getroffen. Seit 35 Jahren gibt es den Verein, zu dem unter anderem das Zentrum Prinzhöfte, die Wildnisschule Wildeshausen, das Tagungshaus Mikado, eine Kindertagesstätte sowie der „Freiraum“ in Harpstedt gehören.

Viele der rund 20 Mitarbeiter seien seit April in Kurzarbeit, sagt Birgit Blocksdorff. Sie selbst gehört dem Verein seit 25 Jahren an und arbeitet seit zehn Jahren im Tagungshaus Mikado. „Unsere Wirtschaftlichkeit liegt im Tagungshaus und in der Wildnisschule“, erklärt die 54-Jährige. Die Einnahmen, monatlich etwa 30 000 Euro, entstehen durch Veranstaltungen – und sind durch die Schließung komplett weggebrochen. Auf etwa 6000 jährliche Übernachtungen, schätzt sie, kommen Tagungshaus und Wildnisschule. 2020 dürften es wohl weniger werden.

Keine große Feier

In diesem Jahr begeht der Verein sein 35-jähriges Bestehen. „Das würden wir natürlich gern feiern“, so Birgit Blocksdorff. Eine Feier wird es 2020 aber wohl nicht geben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Geholfen hat eine Unterstützung in Höhe von 17 000 Euro von Seiten des Bundes. „Eine Zeit lang war nicht klar, ob wir die als Verein bekommen“, sagt sie. Durch die wirtschaftlichen Zweige, wie zum Beispiel das Tagungshaus, klappte es dann aber.

Dankbar ist Blocksdorff für die Unterstützer, die dem Aufruf auf der Homepage des Vereins gefolgt sind und ihn mit einer Spende unterstützt haben. „Viele Menschen wollen, dass es uns weiter gibt“, sagt sie. Eine gute Sache, findet sie, wenn Menschen „Projekten ihres Herzens“ durch diese schwere Zeit helfen – ob einem Verein, der Stammkneipe oder einem Musiker.

Auch ein Besuch der Bundesarbeitsgemeinschaft selbstverwalteter Garten- und Landschaftsbaubetriebe (Baseg), der Anfang August stattfinden sollte, ist inzwischen abgesagt. Gegen Kost und Logis hätten rund 120 Landschaftsgärtner eine Woche ihre Arbeitskraft gespendet, um den Verein bei der Verwirklichung einiger Projekte zu unterstützen. So sollten unter anderem die Außenbereiche der Kita und der Wildnisschule erweitert und ein Jurtencamp gebaut werden. Arbeiten auf dem Gelände des Zentrums Prinzhöfte standen ebenfalls an und das Vorhaben, eine alte Scheune in ein Seminarhaus umzuwandeln, sollte vorangetrieben werden.

„Da ist schon viel Energie rein geflossen“, berichtet Birgit Blocksdorff. Für diese Pläne fehlt nun nicht nur die Arbeitskraft. Mit den Wochen ohne Veranstaltungen sind auch Einnahmen ausgeblieben, die der Verein in die Projekte investieren wollte. „Erstmal ist das auf Eis gelegt“, meint Blocksdorff. Wann die Pläne verwirklicht werden können, ist noch nicht klar.

„Wir würden gern im Juni wieder loslegen“, sagt die 54-Jährige. Das Team steht dafür bereits in den Startlöchern. Auch das Café soll am 7. Juni wieder öffnen. Einige Veranstaltungen, die in den kommenden Monaten im Tagungshaus hätten stattfinden sollen, wurden bereits abgesagt. Daher hofft sie, dass es für Juni und darüber hinaus noch Anfragen geben wird.

Auflagen abwarten

Wie viele Gäste dürften dann empfangen werden? „Da sind wir völlig auf die Entscheidungen der Regierung angewiesen“, so Blocksdorff. Je nachdem, welche Auflagen bei einer erneuten Öffnung erfüllt werden müssen, kann das Tagungshaus vielleicht zunächst nicht voll besetzt werden. Buchungen von größeren Gruppen würden so dennoch ausbleiben.

„Die Öffnung ist für viele eine riesige logistische und personelle Herausforderung“, sagt die 54-Jährige. Vieles müsse nun neu entwickelt und ausprobiert werden. Nicht nur in den Einrichtungen des Vereins, sondern auch andernorts wünscht sie sich von Gästen und Besuchern daher Freundlichkeit und Geduld.