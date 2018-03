Rethorn Die Straße Hohenkamp in Rethorn wird von Montag, 26., bis Donnerstag, 29. März, in Höhe des Falterwegs (zwischen Bahnübergang und Pappelweg) für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Hintergrund ist die Erschließung des neuen Wohngebietes am Falterweg. Darauf wies die Gemeinde am Freitag hin.

Für die Dauer der Arbeiten wird für beide Fahrtrichtungen eine Umleitung über die Route Hohenkamp – Heilstättenweg – Dorfring – Bahnhofstraße – Nutzhorner Landstraße – Nutzhorner Straße ausgeschildert. Fußgängern und Radfahrern wird es möglich sein, den gesperrten Bereich unter leichten Beeinträchtigungen in beide Richtungen zu passieren. Der Falterweg kann über den Birkenweg und eine extra für die Dauer der Bauarbeiten angelegte Baustraße erreicht werden.

Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen.