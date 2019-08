Richtfest auf der Großbaustelle im Freibad

Baubetrieb statt Badebetrieb herrscht in diesem Sommer im Ganderkeseer Freibad. Die Arbeiten zur Modernisierung und Erweiterung der Anlage am Heideweg kommen gut voran und an diesem Dienstag wird ein wichtiges Zwischenziel erreicht: Auf dem neuen Kursbeckengebäude thronen jetzt die Dachsparren, so dass am Abend das Richtfest gefeiert werden kann. „Das Gebäude muss jetzt sechs Monate richtig durchtrocknen“, erklärt Henry Peukert (Bild), Geschäftsführer der Bäder- und Saunabetriebsgesellschaft. „Erst dann können die Fliesen verlegt werden“. In zwei Wochen soll das Dach geschlossen sein, dann werden die Fenster eingesetzt. Die Gemeinde rechnet damit, im März den Betrieb im Kursbecken aufnehmen zu können. Die Fertigstellung des Freibades wird wohl noch zwei Monate länger brauchen, aber auch hier sind die Fortschritte unübersehbar: Die Form der künftigen Becken zeichnet sich schon ab. Statt acht wird es nur sechs 50-Meter-Bahnen geben, dazu aber noch zwei 25-Meter-Bahnen. Die nächsten Maßnahmen sind die Installation der Schwallwasserrinne und die Vervollständigung der Rutsche, die ein eigenes kleines Becken zum Abbremsen bekommt. Auch die Folie im Schwimmerbecken wird in Kürze verlegt. BILD:

