Sage Die Ortsentwicklungen von Sage und Halenhorst sind im Planungs- und Umweltausschuss des Großenkneter Gemeinderates thematisiert worden.

Im Ortskern von Sage kann wahrscheinlich bald eine Baulücke geschlossen werden. Nach Angaben der Gemeinde steht für das Grundstück Sager Straße 10 ein Investor bereit. Deshalb hat der Fachausschuss einstimmig den Bebauungsplan 132 „Sage – Westlich Sager Schulweg“ aufgestellt und als Entwurf angenommen.

Auf dem 5500 Quadratmeter großen Grundstück, das noch der Gemeinde gehört, will ein Investor direkt an der Sager Straße ein zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus bauen und dahinter vier Bauplätze erschließen lassen, auf dem eingeschossige Wohnhäuser gebaut werden können. Aktuell steht auf dem Grundstück noch ein Wohnhaus, in dem zuletzt Flüchtlinge lebten.

Während das Wohn- und Geschäftshaus mit einer Firsthöhe von zehn Metern direkt von der Sager Straße aus erschlossen werden kann, sollen die Wohnbaugrundstücke über zwei private Stichstraßen vom Alten Kirchweg und über den Sager Schulweg erschlossen werden. Zwischen dem Wohn- und Geschäftshaus und den Wohnhäusern ist ein fünf Meter breiter Grünstreifen vorgesehen.

Vielleicht findet sich für das Geschäftshaus ja ein Bäcker. Darüber würden sich sicherlich auch die künftigen Bewohner des benachbarten Baugebietes „Südlich Heideweg“ freuen, wie schon im Frühjahr auf einer Bürgerversammlung zu hören gewesen war.

Nach Angaben der Gemeinde sind für dieses Projekt die Voraussetzungen für das sogenannte „beschleunigte Verfahren“ erfüllt. Ein B-Plan der Innenentwicklung könne in dem Fall ohne Umweltprüfung aufgestellt werden. Eine frühzeitige Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange sei nicht notwendig.

In der Bauerschaft Halenhorst will die Gemeinde auf Antrag der CDU weitere Bauflächen zur Verfügung stellen. Der Planungs- und Umweltausschuss gab sein Okay für die Aufstellung des B-Plans „Halenhorst – Östlich Vor der Reihe“.

Laut Gemeindeverwaltung fand zwischen 2003 und 2016 eine moderate Baulandentwicklung in Halenhorst statt. Inzwischen gebe es dort keine freien Bauflächen mehr.

Die CDU sprach sich dafür aus, den Bauerschaften mit Augenmaß eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Dafür habe sich auch die Dorfgemeinschaft Halenhorst ausgesprochen.

Die Rede ist nun von einer 1,4 Hektar großen Fläche zwischen „Vor der Reihe“ und der Halenhorster Straße, angrenzend an das Baugebiet am Jückenweg. Auch dort soll ein „beschleunigtes Verfahren“ angewendet werden.