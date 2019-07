Sage-Haast Die Straße in das neue Baugebiet „Südlich Heideweg“ in Sage-Haast ist bereits zu erkennen, einen Namen hat sie aber noch nicht. „Das entscheidet der Rat in seiner nächsten Sitzung“, sagt Erster Gemeinderat Klaus Bigalke. Auch über den Quadratmeterpreis der 800 bis 1000 Quadratmeter großen Grundstücke werde in dem Zusammenhang entschieden. Ende des Jahres sollen voraussichtlich die ersten Grundstücke vermarktet werden. Sie sind alle zur Eigennutzung vorgesehen. Das Interesse ist weiter gestiegen. Für die 20 Bauplätze gibt es laut Bigalke aktuell 60 Interessenten.

Die Zufahrt erfolgt von der Garreler Straße und über die Straße „Im Sande“ in das neue Baugebiet. Die Straße ist zu erkennen, die Trasse wird gerade ausgekoffert.

Hinsichtlich des Lärmschutzes an der Garreler Straße (Landesstraße 871) zwischen Sage und der Autobahnanschlussstelle der A 29 ist laut Bigalke kein Wall geplant. Von den Bauherren werde in den Gebäuden ein passiver Lärmschutz gefordert, zum Beispiel spezielle Fenster.

Das neue Baugebiet „Südlich Heideweg“ befindet sich auf dem ehemaligen Campingplatz. Die Gemeinde Großenkneten hatte das 2,8 Hektar große Gelände gekauft, um die Zukunft des Ortes weiter zu entwickeln. Deshalb hat die Gemeinde auch das Gelände der ehemaligen „Raststätte B 69“ im Blick. Sie möchte das Gebiet überplanen. Vorgesehen ist dort eine Wohnbebauung mit zwölf Grundstücken. Verkauft werden soll auch das Gebäude an der Sager Straße 10, das an der Ecke zur Garreler steht. Dort haben zuletzt Flüchtlinge gewohnt.

Laut Bigalke befindet sich das Haus aber noch in der Hand der Gemeinde. Dort könnten fünf Wohnbaugrundstücke und etwas Gewerbe entstehen, zum Beispiel eine Bäckerei mit Café.