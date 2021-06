Verkehr: Wenn ein Waldweg in der Gemeinde Großenkneten plötzlich befestigt ist

Sage-Haast Was hat eine Baustelle an der Lether Gewerbestraße in Ahlhorn mit einem einsamen Waldweg in Sage-Haast zu tun? Auf den ersten Blick nichts, doch seit einigen Tagen eine ganze Menge. Bei der Sanierung der Einmündung der Lether Gewerbestraße in die Gemeindestraße 213 in Ahlhorn ist nämlich gefräst worden, und dabei sind rund 500 Tonnen Bitumen angefallen. Genau mit diesem Material ist der Weg „Sandpfänder“ in Sage-Haast, bisher ein Sandweg, auf rund 600 Meter befestigt worden.

Für die Gemeinde Großenkneten ist das ein normaler Vorgang, mit dem sie einem Wunsch des Realverbandes Sage-Haast nachgekommen ist. Für andere – wie den Sager Dirk Faß – ist es dagegen eine „völlig unnötige Maßnahme“.

Bisher ein Sandweg

Faß, bis vor kurzem SPD-Ratsherr und jetzt Kandidat für Bündnis 90/Die Grünen, kritisiert die Aktion scharf. „Es handelt sich weder um eine Durchgangsstraße noch ist es ein Weg, der von der Landwirtschaft genutzt wird“, meint er. Das Zeug gehöre nicht in einen Waldweg, der an ein Wasserschutzgebiet grenze. Die wenigen Grundstückseigentümer am „Sandpfänder“ hätten von beiden Seiten eine gepflasterte Straßenzufahrt. „Bisher hat es niemanden gestört, dass dazwischen auf einer Länge von rund 600 Meter ein Sandweg war“, meint Dirk Faß.

Da hat Bauamtsleiter Erhard Schröder einen anderen Kenntnisstand. Es sei gängige Praxis, dass die Realverbände in der Gemeinde gefragt würden, wenn Materialien aus anderen Baustellen zur Verfügung stünden und nicht von der Kommune genutzt werden könnten, erläuterte er. Aus Sage-Haast sei die Meldung gekommen, dass Bedarf bestehe. Da fand den Sandweg als Grundlage offenbar nicht jeder so gut wie Dirk Faß. „Die Naturschützer möchten Sandwege, auch mit Löchern und Pfützen. Diejenigen, die die Straße befahren, möchten nicht durch Modder und Pfützen fahren“, so Schröder.

Schröder betonte, dass man ganz im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes agiert habe. Es handelt sich bei dem Bitumen um schadstofffreies Recyclingmaterial, das vorrangig wieder verwandt werden soll. Nicht zu verwechseln sei es mit Teer. Das hätte nicht eingebracht werden dürfen, sondern entsorgt werden müssen. Teer werde seit vielen Jahren nicht mehr verwandt.

Barriere für Krabbeltiere

Dirk Faß kann nur mit dem Kopf schütteln, dass rund 2400 Quadratmeter versiegelt wurden. „Für Kriech- und Krabbeltiere ist dieses Asphaltfräsgut eine risikoreiche Barriere“, klagt er. Auch seien die Ränder Lebensraum für die Sandbiene gewesen. Er verurteilt die Aktion: „Nur weil man so schnell nicht wusste, wohin mit dem Zeug, musste dafür wieder unnötigerweise ein Stück Natur zerstört werden. Ich rufe auf: Schützt unsere letzten naturnahen sandigen Waldwege!“