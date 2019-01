Sage-Haast Auf dem ehemaligen Campingplatz an der Garreler Straße in Sage-Haast geht’s zur Sache. Dort entsteht das Wohngebiet „Südlich Heideweg“ mit 20 Bauplätzen. In einem ersten Schritt wurden jetzt die Bäume auf dem 2,8 Hektar großen Gelände gefällt.

Nach Aussagen von Bezirksförster Michael Feiner standen dort vor allem Nadelbäume und Birken, an der Straße „Zum Sande“ aber auch Eichen, die gefällt wurden, um die Zuwegung zum Wohngebiet zu ermöglichen und die Kanalisation verlegen zu können. Insgesamt seien 50 bis 60 Bäume gefällt worden. Es habe sich um keinen schützenswerten Baumbestand gehandelt. Ein Teil der Bäume sei auch vom Borkenkäfer befallen gewesen.

Ratsherr Dirk Faß (SPD), der seinerzeit den Beschluss für das Baugebiet mitgetragen hatte und selbst in Sage-Haast wohnt, kritisiert nun den „Kahlschlag“. „Es ist ein Trauerspiel, wie in unserer Gemeinde mit der Natur umgegangen wird. Ich bin darüber maßlos enttäuscht, wie radikal in dem geplanten Baugebiet und dessen Außenbereich in Sage vorgegangen wurde. Nicht nur um das Gebiet herum wurde der Baumbestand abgeholzt, auch die verschiedene Baumarten, die in dem zukünftigen Baugebiet stehen geblieben sind und zunächst bis nach dem Verkauf der Grundstücke stehen bleiben sollten, wurden alle abgesägt.“

Das bewertet der Erste Gemeinderat Klaus Bigalke anders. „In der Bauleitplanung ist auch über die Bäume gesprochen worden, Herr Faß war selbst dabei.“ In diesem Zusammenhang sei auch ein Umweltgutachten erstellt worden. Um das Baugebiet erschließen zu können, müssten die Baufelder und die Trasse freigemacht werden. Zudem lägen in der Erde Versorgungskabel des Fernleitungsnetzbetreibers Gasuni, die verlegt werden müssten. Auch aus diesem Grund habe das Gelände in Gänze geräumt werden müssen.

Hinsichtlich des Lärmschutzes an der Garreler Straße (Landesstraße) zwischen Sage und der Autobahnanschlussstelle der A 29 ist kein Lärmschutzwall eingeplant, so Bigalke. Stattdessen werde in den Gebäuden von den Bauherren ein passiver Lärmschutz gefordert, zum Beispiel spezielle Fenster.

Der abschließende Satzungsbeschluss für das Baugebiet „Sage-Haast/Südlich Heideweg“ soll im Gemeinderat am 25. März erfolgen. Die Erschließung ist nach Angaben des Ersten Gemeinderates im Frühjahr vorgesehen, die Vermarktung Anfang 2020. Die Bedingungen müssten noch festgelegt werden. Das betreffe unter anderem den Preis und die Bauverpflichtung. In die Liste für die 20 Bauplätze hätten sich bislang 44 Interessenten eingeschrieben.