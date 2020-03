Idee Aus Sandkrug: In vier Schritten zur eigenen Mundschutzmaske

Sandkrug Sie sind aktuell fast so heiß begehrt wie Toilettenpapier, Konservendosen oder Nudeln: Auch Atemschutzmasken werden gekauft, teilweise zu horrenden Preisen angeboten und in der Medizin dringend benötigt.

Wolfgang Woltemade aus Sandkrug will in diesen Krisenzeiten nun auf kostengünstigere Mundschutz-Alternativen aufmerksam machen – die jeder mit nur wenigen Handgriffen selber herstellen kann. Die Funktionalität, so glaubt Woltemade, ist dabei ähnlich wie bei vielen der handelsüblichen Mundschutzmasken. Geprüft oder zertifiziert ist der Schutz aber nicht.

„Die Idee ist mir unter der Dusche gekommen“, sagt 67-Jährige. Jahrelang war er als Krankenpfleger tätig, später gab er Kurse zur Anwendung von Schlauchverbänden. „Die Techniken sind in den vergangenen Jahren leider in Vergessenheit geraten“, meint der Sandkruger. Doch ausgerechnet diese Verbände können nun als Grundlage für die selbsterstellten Masken dienen.

Woltemade weist auch noch einmal daraufhin, dass die einfacheren Masken nur für einen bestimmten Zeitraum genutzt werden sollten: „Viele sind nach einer halben Stunde feucht und können dann zur einer ,Autobahn für Viren’ werden.“ Und: Auf den Schutz alleine sollte man sich nicht verlassen. „Manche fühlen sich mit solch einem Mundschutz zu sicher“, sagt Woltemade. Die bekannten Hygienemaßnahmen wie Händewachsen oder Desinfizieren sollte man auf keinen Fall außer Acht lassen.

Und ohnehin gilt: Einen vollständigen Schutz vor Viren hat man beim Tragen einer Maske über den Mund nicht - Ist man aber unwissend infiziert, kann man damit andere schützen. Bei feuchter Aussprache etwa kann auch ein einfacher Mundschutz grobe Tröpfchen des Mundschutz-Trägers abhalten.

So kann die eigene Mundschutzmaske in wenigen Schritten selbst erstellt werden.

Das Material

Benötigt wird nenem einer stabilen Kompresse mit Wasserschutz auch ein Schlauchverband in der Größe 7 bis 9. Hier man die Wahl zwischen einer 10-Meter- und 20-Meter-Rolle.

Die Vorgehensweise

Abmessen der Größe

1. Schritt: Mit dem Schlauchverband die richtige Länge des Kopfes ausmessen (Richtwert: etwa 70 Zentimeter) und den Verband abschneiden.

2. Schritt: Den elastischen Schlauchverband durch Dehnen weiten und durch eine der beiden Öffnungen die stabile Kompresse mittig einsetzen.

3. Schritt: Den Schlauchverband mit Kompresse um Mund und Nase legen und die Bereiche an den beiden Ohren markieren. Im Anschluss mit der Schere der Verband bis zu den Ohrenmarkierungen an beiden Seiten einschneiden.

Ohren freischneiden

4. Schritt: Die eingeschnittenen Enden hinter dem Kopf sowohl oben als auch unten verknoten. Optional können die Enden auch nicht eingeschnitten werden und direkt zusammengebunden werden.

Die Kosten

Aus einer 20-Meter-Rolle Schlauchverband können etwa 25 Mundschutzmasken hergestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für eine Packung stabiler Kompressen (Inhalte 25 Kompressen). Alles in allem sind belaufen sich die Kosten auf etwa 30 Euro – eine eigens hergestellte Maske kostet also nur rund einen Euro.