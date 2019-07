Info-Veranstaltung am Dienstag

Sandkrug Die öffentliche Informationsveranstaltung auf dem Hof Bolling, Bümmersteder Straße 61 in Sandkrug, findet wie bereits am Samstag in der NWZ berichtet, am 6. August von 18 bis 20 Uhr statt. Irrtümlich war in einer gestern veröffentlichten weiteren Ankündigung des SPD-Ortsvereins vom „Donnerstag, 6. August“ die Rede – schlicht ein Versehen, denn die SPD hat selber ein großes Interesse daran, dass die Informationsveranstaltung angenommen wird.

Neben einem Vertreter der Landwirtschaftskammer werden Bürgermeister Christian Pundt, Susanne Mittag, Mitglied des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft sowie tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, und Landtagsabgeordneter Axel Brammer erwartet. Anlieger und Interessierte erhielten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die eigenen Gedanken zu äußern, heißt es in der Einladung.