Sandkrug „Die Waldwichtel suchen ein Zuhause“ meldete die NWZ im August 2017. Vorgestellt wurde darin die gleichnamige, privat geführte Krippengruppe in Sandkrug. Ein Dreivierteljahr später hat sich für die Tagesmütter Anja Reboll und Anja Böttger der größte Wunsch erfüllt. Anstelle ihrer eigenen Wohnungen haben sie in dem ehemaligen Wohnhaus Nr. 1a am Marderweg eine ideale Unterkunft für die Kinderbetreuung gefunden. Hier kümmern sie sich, unterstützt von der Vertretungskraft Daniela Nyholm (Erzieherin), um bis zu zehn Kinder gleichzeitig. Insgesamt sind es sogar 13 Kinder, die die Tagespflege besuchen.

Viel Arbeit – aber auch Zeit und Geld – haben die beiden Frauen in ihr Traumprojekt gesteckt. „Unsere Männer haben uns dabei ganz toll unterstützt“, erzählt Anja Reboll. Wer das „Wichtelhaus“ betritt, erkennt an vielen Details, wie viel Stunden die Ehepaare hier investiert haben. Die Treppe in den ersten Stock wurde gesichert, im Wasch- und Wickelraum sowie im Flur wurden altersgerechte Garderoben und Handtuchhalter angebracht. Es gibt eine zum Spielen und Basteln einladende Wichtelwerkstatt, eine Trauminsel (Ruheraum) sowie einen Gruppenraum, in dem sich die Kinder austoben können, ohne dass Gefahr besteht, es könne etwas kaputt gehen. Draußen im Garten stehen ein Gewächshaus, in dem Gemüse für das immer selbst zubereitete Mittagessen gedeiht, außerdem ein Tipi und eine schöne, große Sandkiste.

Unterstützung gab es von der Gemeinde Hatten. Im vergangenen Jahr hat sie unbürokratisch einen Investitionszuschuss in Höhe von 15000 Euro € gezahlt. Dennoch schießen die Betreiberinnen erst einmal Geld zu. Sie mussten auf ihre Kosten eine Fluchttreppe aus Stahl bauen lassen, die vom Obergeschoss in den Garten führt.

Kein Wunder, dass Anja Reboll – Heilerziehungspflegerin mit mehrjähriger Berufserfahrung als heilpädagogischer Fachkraft und seit 2000 qualifizierte Tagesmutter – und Anja Böttger – Fachkraft für Kleinstkindpädagogik und seit 1999 qualifizierte Tagesmutter – noch kleine und größere Wünsche haben. Ein paar Scheren für die Wichtelwerkstatt gehören beispielsweise dazu, außerdem sucht das Wichtelhaus für die Fluchttreppe noch ein günstiges Absperrgitter.

Wer helfen kann und möchte, kann sich gerne bei Anja Reboll (Telefon 0176 54434057) melden.

So ist die Betreuungssituation – Das macht die Gemeinde Kindergartenplätze: Die Gemeinde Hatten wird nach Angaben der Verwaltung erstmals keinen Eltern, die ihre Kinder fürs kommende Kita-Jahr 2018/2019 angemeldet haben, absagen müssen. Das ist das Ergebnis der im Weiteren beschriebenen Maßnahmen. Krippenplätze: Bei der Betreuung von Kindern im Alter von null bis drei Jahren kann die Gemeinde die Nachfrage noch nicht völlig befriedigen. Derzeit fehlen unterm Strich zehn Plätze. Nach dem Bau einer zusätzlichen Krippe am Standort Hebbelstraße (künftig zwei Gruppen) sei dann auch dieser Bedarf komplett gedeckt, so die Verwaltung. Die Planungen sind angeschoben, die Grundstücksverhandlungen liefen erfolgreich. Für die Eltern, die jetzt eine Absage erhalten, ist das verständlicherweise kein Trost. Laut Bürgermeister Christian Pundt liegt die Kita-Anmeldequote in Hatten fürs kommende Betreuungsjahr bei 78 Prozent. Die Gemeinde erreicht derzeit „nur“ eine Versorgungsquote von 70 Prozent. Im Bundesvergleich ist dieser Wert allerdings hervorragend (https://bit.ly/2JjoEqW). Maßnahmen: 25 neue Kindergartenplätze entstehen zum 1. August in der Alten Dorfschule Hatterwüsting. Zum 1. September soll außerdem ein Anbau Platz für eine weitere Gruppe schaffen. Im Frühjahr 2019 sollen außerdem zwei Großtagespflegestellen in Nähe der Schultredde ihre Arbeit aufnehmen. Auf dem Gelände der Kita Hebbelstraße wird eine mobile Unterkunft bis zu 25 Kitaplätze schaffen. Mittelfristig (2019/2020) soll eine Kita am Mühlenweg mit fünf Gruppen entstehen. Bei ihren Berechnungen hat die Verwaltung bereits alle Anmeldungen berücksichtigt, die von Eltern eingegangen sind, die erst in die Gemeinde Hatten ziehen werden – zum Teil erst zum 1. November 2018. „Auch hier wird es keine Überraschungen geben“, so der Bürgermeister.