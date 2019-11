Sandkrug /Kirchhatten Einen Stall und Unterstände für 15 000 Bio-Legehennen will der Sandkruger Landwirt Rainer Bolling in der Nähe seines Hofes an der Bümmersteder Straße errichten. Das Projekt trifft auf erheblichen Widerstand in der Bevölkerung und ist auch im Rat nicht unumstritten.

Am Montagabend fand ein nichtöffentliches Gespräch zwischen Vertretern der „Initiative gegen eine Massentierhaltung in Sandkrug“, der Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltung im Rathaus statt. Wir haben mit den Teilnehmern im Anschluss gesprochen:

• Die Die Bürgerinitiative

„Sachlich, ruhig und in freundlicher Atmosphäre“ – so beschreibt der Sprecher der Initiative, Rainer Burchardt, das etwa anderthalbstündige Treffen. Sein Eindruck ist, dass die Meinungsbildung in den Fraktionen wohl noch nicht abgeschlossen sei. Die Initiative, so ihr Sprecher, begrüße grundsätzlich das Ziel der Gemeinde, Tierhaltung in Hofnähe zu ermöglichen. Aber: „Ausnahmen müssen möglich sein, wenn die Lage zu nah an Wohnbebauung liegt.“ Die Existenz der nächsten Nachbarn – zweier Reiterhöfe und des Tee & Café – sei erheblich gefährdet.

• Die Gemeinde

Der Bauantrag des Landwirts liege zwar beim Landkreis, aber entscheidend sei in der Sache, ob der Gemeinderat mit den Planänderungen die Voraussetzungen schaffe, fasst Bürgermeister Christian Pundt den Status quo zusammen. Insofern sei die sachliche, entspannte Gesprächsatmosphäre sehr erfreulich gewesen. Der Bürgermeister moderierte das Gespräch zwischen Initiative und Fraktionen, fasste Argumente und Gegenargumente zusammen. „Das Büro Plankontor wird bei der Bewertung der Einwendungen auch mit den Fachbehörden sprechen“, kündigt Pundt an.

• Die Die SPD

„Es kommt jetzt auf die Bewertung der vorliegenden Einwendungen an“, sagt Uwe Hollmann (SPD). Seine Fraktion wolle eine objektive Bewertung vor einer Entscheidung abwarten. Grundsätzlich stehe man zu dem Steuerungsbeschluss, dass Stallanlagen in Hofnähe gebaut werden. „Wir wollen hier keine Cloppenburger Verhältnisse“, so der Fraktionsvorsitzende.

• Die Die CDU

„Ein Projekt in dieser Größe ist keine Massentierhaltung“, sagt Bernhard Collin (CDU). Dies habe sein Fraktionskollege und Landwirt Adolf Oltmann in dem Treffen richtig gestellt. Ansonsten sei es bei einem Gedankenaustausch geblieben, in dem die einzelnen Standpunkte ausgetauscht worden seien.

• Die Die FDP

„Für unsere Fraktion sind zwei Aspekte besonders wichtig: die Nähe des Stallbaus zur Wohnbebauung und die Naturschutzbelange“, fasst Niels-Christian Heins (FDP) zusammen. Wie immer die Entscheidung am Ende auch ausfalle, sie werde auch Auswirkungen auf künftige Anträge haben.

• Die Grünen/Linke

„Was uns nachdenklich macht, ist die Nähe zur Waldschule, dem Café und der Wohnbebauung“, sagt Helmut Rücker (Grüne/Linke-Gruppe). An den Argumenten der Bürgerinitiative sei schon etwas dran. Von einer endgültigen Entscheidung will der Grüne aber noch nicht reden. „Vielleicht findet sich noch eine vernünftige Lösung.“

• Die FHL

Ein Teil der im bisherigen Verfahren vorgebrachten Einwände von Bürgerseite seien „unheimlich dramatisiert worden“, meint Manfred Huck (FHL). Anfeindungen gegen Landwirte gingen gar nicht, betont er. Manche Vorwürfe seien unter der Gürtellinie oder auch gar nicht aktuell. Huck erinnert daran, dass das 15 000 Hühner gleichzusetzen seien mit 450 Mastschweinen oder 45 Kühen. „Da hätte wahrscheinlich keiner etwas gesagt.“