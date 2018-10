Weitere Beratung über TSG-Finanzen

Sandkrug /Kirchhatten Die Entscheidung, in welchem Umfang die Gemeinde der TSG Hatten-Sandkrug bei der weiteren Finanzierung der Sporthalle an der Schultredde Hilfe leistet, ist vom Gemeinderat vertagt worden. Ein Zuschuss über 80 000 Euro für getätigte Investitionen in die Sportanlage, die u. a. auch dem Schulsport zugute kommen, ist bereits beschlossene Sache. Offen bleibt dagegen noch die Frage, ob die Gemeinde dem Verein ein Darlehen in Höhe von 500 000 Euro gibt, weil sie am Finanzmarkt günstigere Konditionen erhalten kann als die TSG selbst. Eine Entscheidung darüber ist zur weiteren Beratung vom Rat auf den nächsten Finanzausschuss in zwei Wochen vertagt worden.

