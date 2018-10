Sandkrug Die Bauarbeiten an der Astruper Straße erfordern doch etwas mehr Zeit, als es die ursprüngliche Kalkulation der Fachleute erwarten ließ. Nicht bereits an diesem Montag, sondern voraussichtlich erst am Ende der Woche könne die Vollsperrung wieder aufgehoben werden, teilt die Verkehrsbehörde mit.

Am kommenden Dienstag und Mittwoch wird die letzte der insgesamt drei Asphaltschichten aufgetragen, am Donnerstag sollen dann die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. Erst danach erfolgt dann die Freigabe. Umleitungen, die auch für den Schwerlastverkehr geeignet sind, sind ausgeschildert. Ortsunkundige Autofahrer nutzen auch andere Wege durch Sandkrug.

Einen Strich durch diese Planung könnte nur noch das Wetter machen. Allerdings bereiten die Prognosen der Meteorologen den Straßenbauern zurzeit keine Sorgen.