Sandkrug Der mögliche Bau eines Legehennenstalls an der Bümmersteder Straße in Sandkrug wird von vielen Bürgern mit Skepsis gesehen. Die „Initiative gegen Massentierhaltung in Sandkrug“ hat 3401 Unterschriften Ende September an die Gemeinde übergeben. Zwei Drittel der Unterstützer, so das Ergebnis der jetzt abgeschlossenen Überprüfung, leben in der Gemeinde Hatten.

Die Verwaltung hat sich deswegen zu dem Schritt entschlossen, das angelaufene Verfahren – Flächennutzungsplanänderung und vorhabenbezogener Bebauungsplan – noch transparenter durchzuführen, als es rechtlich gefordert ist. Auf der Bau- und Planungsausschusssitzung am Mittwochabend stellte Hartger Holm-Grünberg (Plankontor Städtebau GmbH) den Ausschussmitgliedern und der Öffentlichkeit frühzeitig die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Bürger zusammenfassend vor.

• Der Landkreis

Die vorgelegte Bauleitplanung stehe den Zielen des Landschaftsschutzgebietes „Mittlere Hunte“ nicht entgegen. Diese für den Investor positive Bewertung ist Teil einer umfangreichen Stellungnahme der Behörde. Der Rest ist eher Routine: Der Landwirt müsse Gutachten zu Feinstaub, Geruch, Ammoniak, Stickstoffdepositionen sowie Bioaerosolen vorlegen, auch der Artenschutz und eine dauerhafte Sicherung der Kompensation seien erforderlich, so die Genehmigungsbehörde.

• Der Naturschutz

Ganz anders sieht das erwartungsgemäß der Naturschutzbund (Nabu). Der Bebauungsplan sei nicht vereinbar mit dem Landschaftsschutzgebiet „Mittlere Hunte“, da das Vorhaben der gewerblichen Tierhaltung zuzuordnen sei. Die Voraussetzungen für eine Befreiung seien nicht erfüllt, meint der Nabu.

• Die Bürger

Die Initiative hat viele Einwende gegen den Legehennenstall für bis zu 18 000 Tiere (Quelle: Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Bau-Gesetzbuch). Da wäre die Sorge vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Erinnert wird an die relative Nähe einer Kinder-Großtagespflege, der Waldschule, Gemeinnützigen Werkstätten, von Gewerbe und Wohnhäusern. Das Projekt stehe im Widerspruch zu der Einstufung der Gemeinde Hatten als Luftkurort.

Viele Einwender kritisieren die umfangreiche Bodenversiegelung (8000 m²) und die großflächigen Auslaufflächen (11 ha). Viele sehen das Vorhaben als nicht vereinbar mit seiner Lage im Landschaftsschutzgebiet „Mittlere Hunte“. Zwar wird anerkannt, dass es in Landschaftsschutzgebieten kein grundsätzliches Bauverbot gibt. Es wird jedoch kritisiert, dass das Vorhaben insbesondere mit seinen Auslaufflächen dem konkreten Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes entgegensteht.

Einige Bürger weisen darauf hin, dass die Auswirkungen auf Rehe und Niederwild sowie geschützte Tierarten (wie Dachs und Eisvogel) nicht untersucht sind.

Gefordert werden Informationen zur Ausbringung bzw. Entsorgung des Mistes, zum Verwertungskonzept, zur Herkunft der Futtermittel, zu den Transportwegen, zum Umfang des zusätzlichen Lieferverkehr, zur geplanten Abluftreinigungsanlage, zur vorhandenen Vorbelastung (eigene und benachbarte Tierhaltung) sowie zum Brandschutz.

Einige Einwender weisen darauf hin, dass Rückhalteflächen für den Hochwasserschutz betroffen sind. Sie bitten darum, dass die Auswirkungen des Vorhabens in einem „Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten“ geprüft werden.

Von einigen Bürgern wird ein Wertverlust ihrer Immobilien aufgrund der verringerten Wohnqualität befürchtet. Weiterhin wird die Gefahr verringerter Gewerbesteuereinnahmen (wegen ausbleibender Touristen), höherer Wasserkosten (wegen aufwendigerer Trinkwasseraufbereitung) sowie von Kosten für Ampelanlagen (wegen eines erhöhten Verkehrsaufkommens) gesehen.

Zu den Forderungen gehört eine Veröffentlichung der verwendeten Fachgutachten der Landwirtschaftskammer. Es wird in diesem Zusammenhang der Wunsch nach „neutralen Gutachtern“ geäußert.

Viele Bürger äußern grundsätzliche Kritik an einer Massentierhaltung. Sie sehen bei dem geplanten Bio-Legehennen-Hof keine artgerechte Haltung, sondern eine Beeinträchtigung des Tierwohles.

• Wie geht es weiter?

Der Bau- und Planungsausschuss hat die Zusammenstellung der Einwendungen einstimmig zur weiteren Beratung in die Fraktionen verwiesen. Am Mittwoch, 30. Oktober, wird der nicht-öffentlich tagende Verwaltungsausschuss dies aller Wahrscheinlichkeit nach endgültig so entscheiden. Dann bleiben noch knapp zwei Wochen bis zu einem Termin im Rathaus. Am Montag, 11. November, werden etwa fünf Vertreter der „Initiative gegen Massentierhaltung in Sandkrug“ mit den Spitzen der Ratsfraktionen und der Verwaltung zu einer Gesprächsrunde zusammenkommen.

Man stehe ganz am Anfang des gesamten Verfahrens, betont Bürgermeister Christian Pundt. „Wir sind erst an der Spitze des Eisbergs.“ Die Aussage des Plankontor-Mitarbeiters, das Verfahren sei von der Gemeinde eingeleitet worden mit dem Ziel eines Aufstellungsbeschlusses, korrigierte er umgehend. „Um darüber zu diskutieren.“