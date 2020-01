Sandkrug Der Nabu Hatten bereitet für die kommenden Monate gleich drei neue Projekte vor. Sprecher Helmuth Koopmann hat sie auf dem Neujahrstreffen geladenen Gästen vorgestellt. Hier die Übersicht:

• Ratgeber für Vorgärten: Die immer mehr um sich greifenden „Steinwüsten“ sind auch dem Nabu ein Dorn im Auge. Anders als die Gemeinde kann er nicht regulatorisch eingreifen. Stattdessen setzen die ehrenamtlichen Naturschützer auf Überzeugungsarbeit. Ein attraktiv gestalteter Ratgeber soll Gartenbesitzern Alternativen aufzeigen. Damit dann auch der Schritt in die Umsetzung klappt, will der Nabu in Zusammenarbeit mit Gärtnereien im Landkreis attraktive Angebote schnüren – zum Beispiel für Pflanzen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch als Nahrungsquelle für Insekten dienen.

• Gemeindeeigene Grünflächen sollen in diesem Jahr durch Blühstreifen ökologisch aufgewertet werden.

• Umwandeln – zum Teil auch landwirtschaftlich genutzter Flächen in artenreiches Grünland: Vorteile für die Natur gegenüber konventionellen Mähwiesen seien, dass viele unterschiedliche Blumen und Gräser wachsen. Davon profitierten Insekten, aber auch am Boden brütende Vögel und Feldhasen. Das so entstehende Heu sei besonders hochwertig, so Koopmann.

Er verschweigt aber auch nicht, die unmittelbaren Nachteile für die Landwirte. Artenreiches Grünland sei weniger ertragreich, da es möglichst nährstoffarm bleibe und nur zwei Mahden im Jahr erlaube. Die Bewirtschaftung sei insgesamt aufwendiger. „Wir müssen uns deshalb mit den Landwirten zusammensetzen und schauen, welche Böden sich eignen und wie finanzielle Nachteile durch staatliche Förderangebote ausgeglichen werden können“, sagt der Nabu-Sprecher.

Bürgermeister Christian Pundt verweist in diesem Zusammenhang auf gesetzliche Grenzen und geltende Landschaftspläne, die der Gemeinde gesetzt sind. „Wir können beispielsweise nicht einfach öffentliche Flächen in Grünland oder in ein Waldgebiet umwandeln“. Trotzdem sei das Interesse der Gemeinde groß, sich beispielsweise am Anlegen biologischer Trittsteine und der Vernetzung von Biotopen aktiv zu beteiligen.

• Der Futterkorb: Neben den neuen Projekten führt der Nabu in diesem Jahr auch „Dauerbrenner“ wie den Pflanzenmarkt vor dem Vereinslokal „Zum Pfefferkorn“ weiter. Besonders erfolgreich und immer stark nachgefragt sei, so Koopmann, der „Sandkruger Futterkorb“ seit einem NWZ-Artikel am 3. Februar 2018. Jedes Jahr verkauft der Nabu etwa 200 dieser selbstproduzierten Futterkörbe und Füllungen. Die mittlerweile weiterentwickelte „Version 2.0“ wird von Horst und Heike Janoske fast im Fließbandverfahren hergestellt. „Das Interesse daran geht mittlerweile weit über den Landkreis und das Bundesland Niedersachsen hinaus“, freut sich Helmuth Koopmann.

• Das Dauerprojekt: die Naju-Gruppe, gegründet im März 2015 ist ein Angebot an Kinder von etwa sechs Jahren bis 14 Jahren. Außer in den Ferien trifft sich der Nachwuchs 14-tägig „Wetter wird ignoriert“, lautet das Motto von Ende März bis Ende Oktober. Bis zu zwölf Teilnehmer pflegen ein Biotop am Fasanenweg und machen Exkursionen in die Umgebung. In den Wintermonaten wird die Zeit für Bastelarbeiten im Werkraum der Waldschule genutzt.