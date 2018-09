Sandkrug Im Bereich der Baustelle an der Kreuzung Astruper und Bümmersteder Straße ist am Freitag die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Das teilt das Bauamt der Gemeinde Hatten mit. Von dem Fehler betroffen sein sollen auch weitere Straßen in der Nähe der Kreuzung. Da die Fehlerquelle sehr wahrscheinlich nicht schnell gefunden werden könne und ein Kabelmesswagen kurzfristig nicht zu bekommen sei, werde die Beleuchtung wohl für ein paar Tage ausfallen, heißt es aus dem Rathaus.

