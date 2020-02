Sandkrug /Streekermoor Das in der Samstagausgabe der NWZ angekündigte Pilotprojekt der Gemeinde zum Thema Regenwasser auf Hattens Straßen – Meisenweg, Ginsterweg, Eichenweg – hat bereits für einige Reaktionen in den sozialen Medien gesorgt.

• Reaktionen im Internet

Auf Facebook gehen die Meinungen über die Ursachen für die sich häufenden Überschwemmungen auseinander. „Das kommt, wenn man keine Regenwasserkanäle baut und jetzt sollen die Anlieger es ausbaden“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar unter dem Artikel „So soll das Wasser von Hattens Straßen“. Andere Bürger raten: „Nicht alle Wiesen dichtbauen“ oder „Früher wurde so etwas mit Gräben gelöst. Da hat das funktioniert.“

Die Gemeinde müsse nur wieder endlich die Gräben aufmachen und auch pflegen, wie es früher auch war, ist ebenfalls zu hören. „Rohre bringen da nichts, das Wasser muss langsam im Boden versickern und nicht abgeleitet werden. In Oldenburg werden auch in Neubaugebieten Regenrückhaltebecken gebaut.“

Bürgermeister Christian Pundt hat auf die Kritik bereits reagiert. „Wir reden hier von den alten Siedlungsgebieten. 30 Jahre und älter. Das soll niemand ausbaden“, entgegnet er. Regenwasserkanäle zu bauen gehe nicht in jeder Straße, sei aber auch in dem jetzt gestarteten Projekt enthalten. Das Argument, es liege nur an verstopften Abflüssen hält er für nicht zutreffend. Pundt: „Wenn es denn doch so einfach wäre, dann reinige ich die nächsten 100 Gullys alleine.“ Es gehe bei dem Thema um mehr als ein paar verstopfte Gräben. Durch die sich häufenden Starkregenereignissen werde die Kanalisation – egal wie neu, aufgereinigt oder durch Gräben unterstützt – an die Grenzen kommen. „Wenn es nur Kleinigkeiten wären, hätte wir keine Förderung für so ein Projekt bekommen. Das machen wir für die Menschen hier in der Gemeinde, damit niemand zukünftig seine Garage, Keller oder Haus auspumpen muss.“

• Die Vereine

Die NWZ hat auch die Vorsitzenden des Orts- und Bürgervereins Sandkrug und der Dorfgemeinschaft Streekermoor zu dem Thema befragt. Bernhard Collin (Streekermoor): „Grundsätzlich begrüßen wir das Projekt. Allerdings ist in Streekermoor vor allem der schlechte Zustand der Straßen mit vielen Versackungen das Problem.“ Insofern liegen seine Hoffnungen auf Besserung auf der Prioritätenliste für Straßensanierung, bei der der z. B. Ginsterweg weit oben steht.

Petra Schütte-Lange (Sandkrug): „Den Steingärten und der Verdichtung im Ort muss entgegengewirkt werden. Gerade die Bahnhofstraße ist in Sandkrug ein Problem.“ Wichtig sei, dass künftig Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen unmittelbar vor Ort angelegt werden. „Da muss dann halt einfach mal ein Grundstück in einem Baugebiet freibleiben.“

• Das Pilotprojekt

Die Gemeinde will im Rahmen des vom Amt für regionale Landesentwicklung geförderten Pilotprojektes Eigentümer motivieren, auf deren Grund und Boden etwas für ein besseres Versickern des Regenwassers zu tun. Die im Bereich Sandkrug und Streekermoor gesammelten Erfahrungen sollen auf große Teile des Gemeindegebietes angewendet werden, so der Plan.

Dies ist auch nötig, zeigt ein weiterer Kommentar eines Anliegers auf Facebook: „Beispiel Kirchhatten: Hier am Birkenwinkel haben wir als Anwohner über die letzten Jahre alle unsere Auffahrten höher legen müssen (gut 30 cm), damit bei einem Regenguss nicht alle Keller und Garagen volllaufen. Die Gemeinde und der OOWV schieben das Anliegen immer wieder hin und her. Bin somit gespannt, was bei diesem Projekt herauskommt. Sonst müssen wir bald Sandsäcke füllen.“

• Der Wasserverband

Der OOWV (Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband) wird in 2020 nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Euro zum Bau von Untergrundspeichern für die Oberflächenentwässerung in der Ortsdurchfahrt Kirchhatten investieren. Hierdurch werde den Folgen der Flächenversiegelung entgegengewirkt, so Sprecher Heiko Poppen.